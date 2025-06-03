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ВКС приняли на сопровождение разгонный блок "Фрегат" и выведенный им на орбиту космический аппарат "ГЛОНАСС-М"

25.06.2018 ЦАМТО 408 0
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ГЛОНАСС-М
Навигационный спутник "ГЛОНАСС-М".
Источник: politikus.ru

ЦАМТО, 22 июня. Специалисты Центра контроля космического пространства (ЦККП) Космических войск ВКС приняли на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки разгонный блок (РБ) "Фрегат" и выведенный им на орбиту 17 июня космический аппарат (КА) "ГЛОНАСС-М".

Информация о новых объектах была внесена в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства после выведения на орбиту КА "ГЛОНАСС-М" с космодрома Плесецк ракетой-носителем среднего класса "Союз-2.1б" и завершения операций по уводу РБ "Фрегат" с целевой орбиты КА на орбиту захоронения.

После проведения специалистами Центра контроля космического пространства анализа и обработки координатной и некоординатной информации о КА "ГЛОНАСС-М" и РБ "Фрегат" новые космические объекты приняты на сопровождение наземными средствами контроля космического пространства Космических войск ВКС, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
22.06.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Глонасс-М
Фрегат РБ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЛОНАСС
Плесецк
СККП
Союз-2 РН

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