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В Приморье открылся первый на Дальнем Востоке памятник генералиссимусу Александру Суворову

25.06.2018 ТАСС 474 0
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Курсанты
Курсанты Уссурийского Суворовского военного училища рассматривают пулемет "Печенег".
Источник: Юрий Смитюк/ТАСС

Автором памятника стал скульптор Владимир Сержантов-Шульц

ВЛАДИВОСТОК, 22 июня. /ТАСС/. Первый на Дальнем Востоке памятник генералиссимусу Александру Суворову открылся на территории Уссурийского суворовского училища в Приморье. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Тихоокеанского флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Монумент Александру Суворову, установленный на главной аллее Уссурийского суворовского военного училища, - это подарок суворовцам от заместителя министра обороны РФ, Героя России генерала армии Дмитрия Булгакова. Памятник знаменитому полководцу - единственный на Дальнем Востоке. Создал его скульптор Владимир Сержантов-Шульц, который лично и контролировал установку", - сказал Воскресенский.

С открытия памятника великому полководцу, не проигравшему за все годы служения Отчизне ни одного сражения, генералиссимусу Александру Суворову началась торжественная церемония 71 выпуска воспитанников училища, в которой приняли участие представители Министерства обороны, командования Восточного военного округа, училища, ветеранских, общественных и религиозных организаций региона, родные и близкие выпускников. В этом году выпускниками Уссурийского суворовского училища стали 62 суворовца, 10 из них закончили обучение с золотой медалью и пять - с красным дипломом. Все они планируют стать офицерами.
22.06.2018
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