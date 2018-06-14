Видео: Минобороны показало возможности пулемета "Корд"



Крупнокалиберный пулемет "Корд".

Источник: Владимир Аносов Крупнокалиберный пулемет "Корд".Источник: Владимир Аносов

По просьбе "Российской газеты" командование Южного военного округа показало тренировочные стрельбы из крупнокалиберного пулемета "Корд", а корреспонденты "РГ" сняли небольшой видеосюжет, посвященный тестированию этого оружия.

Мы отправились на полигон "Молькино", который расположен недалеко от кубанского города Горячий Ключ. Пулемет "Корд" для тренировочных стрельб установили на бронеавтомобиле "Тигр", а в качестве мишени использовалась бронированная плита, которую военные называют "Гонг". Она подвешена на цепи и при попадании пули издает специфический звук, позволяющий безошибочно определить, что цель поражена.

На гражданского человека, который никогда не видел "Корд" вблизи, это оружие производит впечатление даже своим внешним видом: скорее пушка, а не пулемет. А когда он начинает стрелять, то с непривычки, не ожидая такого сильного звука, даже приседаешь. Ощущение, что рядом стреляет гаубица - настолько ударная волна от выстрела бьет по барабанным перепонкам. Калибр у "Корда" 12,7 миллиметра, скорострельность - 650 выстрелов в минуту. Весит это оружие чуть больше 30 килограммов, но при этом считается самым легким в мире станковым пулеметом с такой скорострельностью.

- Боеприпасы у "Корда" тоже специфические - пули имеют стальной сердечник и, кроме этого, устроены таким образом, что создают в месте попадания избыточное давление, - рассказывает один из офицеров спецназа ЮВО Михаил (имя изменено). - Благодаря этому они легко пробивают броню в несколько миллиметров, кирпичную стену, любые виды бронежилетов или военных касок.

Чтобы на практике увидеть пробивную способность "Корда", мы использовали в качестве мишеней два мешка, наполненных землей и крупными кусками бетона. Мешки установили друг на друга, а рядом - видеокамеру в режиме автоматической съемки. В результате снять сам момент попадания пули по мишени удалось нечетко: кажется, что мешок просто падает. Но потом, после стрельб, при рассмотрении мишени четко виден объем повреждений, нанесенных одному из наших мешков: 40 килограммов земли и бетона просто разнесло на части, так что и не соберешь, а в месте попадания хорошо видна дыра диаметром сантиметров тридцать.

Чтобы снять работу оружия с разных ракурсов, мы использовали квадрокоптер, что позволило увидеть стрельбу из пулемета и попадание по мишеням, в том числе с расстояния нескольких десятков метров над землей.

В характеристиках "Корда" говорится, что пулемет предназначен для борьбы с легкобронированными целями на дальности до двух километров. Но из-за высокой скорострельности его используют и как зенитный пулемет. Именно в таком качестве он, например, ставится на башни танка Т-90.

Трудно передать словами впечатления от тестовой стрельбы из "Корда": оружие мощнейшее, дальнобойное, удобное и неприхотливое в использовании. Стоит вспомнить, что его создание предварял советский пулемет "Утес", состоявший на вооружении СССР в течение 20 лет. "Корд" по габаритам и основным узлам напоминает тот пулемет, но при этом значительно превосходит предшественника по боевым характеристикам: оружейники учли все минусы, выявленные при многолетнем использовании "Утеса". На данный момент крупнокалиберный "Корд" можно без преувеличения назвать уникальной разработкой отечественной оборонной промышленности, превосходящей многие зарубежные аналоги.

Досье "РГ":

Крупнокалиберный пулемет "КОРД" разработан на ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева". Созданием пулемета занимались инженеры-оружейники А. А. Намитулин, Н. М. Обидин, Ю. М. Богданов и В. И. Жирехин. Новый пулемет получил шифр "КОРД" (крупнокалиберное оружие дегтяревцев). В числе его улучшений - быстросменный ствол с эффективным дульным тормозом-пламегасителем и модернизированная система затвора. К 1997 году "КОРД" прошел всесторонние испытания, был подготовлен к серийному производству и официально принят на вооружение Российской армии. В боекомплект входят 12,7-мм патроны с бронебойно-зажигательными и бронебойно-зажигательно-трассирующими пулями.

Юрий Гень (Краснодарский край) Фото, видео: Владимир Аносов