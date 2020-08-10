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Независимое военное обозрение

«Войска дяди Васи» стали мировым брендом

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Воздушно-десантные войска продолжат совершенствоваться. Фото РИА Новости
Воздушно-десантные войска продолжат совершенствоваться. Фото РИА Новости.

ВДВ России исполнилось 90 лет

Элитная легкая пехота в любой армии мира – главный инструмент решения важнейших боевых задач. Например, в США это Корпус морской пехоты (КМП), в Великобритании – Специальная авиадесантная служба (САС). В России – это Воздушно-десантные войска (ВДВ).

2 августа 1930 года на маневрах Московского военного округа был выброшен боевой десант парашютистов для проведения диверсий на территории условного противника. Через год было сформировано первое подразделение ВДВ в Ленинградском военном округе – авиадесантный отряд 11-й стрелковой дивизии. А первый бой советские десантники 212-й бригады приняли в 1939 году на Халхин-Голе.

Современные Воздушно-десантные войска России – отдельный род войск, официально предназначенный прежде всего для действий в тылу противника, для проведения диверсий, для разрушения коммуникаций, для захвата или уничтожения стратегических объектов. До недавнего времени десантники по большей части участвовали в боевых действиях именно как простая (хоть и элитная) пехота. И в первую, и во вторую чеченские кампании решающее значение часто имели внутренняя спаянность и боевая подготовка десантных частей, а также личная инициатива их командиров.

Непростые реформы

Сейчас в составе Воздушно-десантных войск - четыре дивизии и пять отдельных бригад. Реформы ВС России, начавшиеся в 2008 году, коснулись ВДВ в первую очередь.

И на начальном этапе было немало тревожных моментов, когда само существование ВДВ было поставлено под вопрос. В 2010 году в ходе первого этапа реформ Министерство обороны, которое тогда возглавлял небезызвестный Анатолий Сердюков, и Генеральный штаб приняли решение о сокращении боевого и численного состава ВДВ примерно вдвое. Предполагалось расформировать две дивизии из четырех, мотивируя это отсутствием внятной концепции применения ВДВ и достаточного парка военно-транспортной авиации.

В 2013 году благодаря усилиям известных десантников, ушедших в политику, в том числе и генерала Владимира Шаманова, удалось вернуть в состав ВДВ три десантно-штурмовые бригады (11-ю, 56-ю, 83-ю) и 242-й учебный (сержантский) центр, переданные ранее в Сухопутные войска. Тогда же 45-й отдельный гвардейский полк спецназначения был развернут в 45-ю бригаду.

В 2014 году сформированы отдельные разведывательные батальоны в 76-й и 7-й гвардейских десантно-штурмовых дивизиях и 31-й десантно-штурмовой бригаде (ДШБ). Созданы две роты радиоэлектронной борьбы в 11-й и 83-й ДШБ. В соединениях ВДВ воссозданы штатные ремонтные подразделения.

В 2016 году во всех шести десантно-штурмовых соединениях ВДВ – 7-й и 76-й гвардейских дивизиях, 11-й, 31-й, 56-й, 83-й отдельных гвардейских бригадах – сформированы отдельные танковые роты. Сформированы еще три разведбата, две роты радиоэлектронной борьбы и две роты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В 2018 году сформирован первый из трех полков в дивизиях ВДВ – 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк 76-й дивизии (в результате сокращений все дивизии Воздушно-десантных войск были переведены с трехполкового на двухполковой состав. – Прим. ред.), 38-й полк развернут в отдельную бригаду управления. Отдельные танковые роты 76-й и 7-й дивизий, а также 56-й бригады ВДВ развернуты в отдельные батальоны. В планах Концепции строительства и развития ВДВ – развертывание 31-й отдельной гвардейской ДШБ в 104-ю гвардейскую дивизию и создание отдельной артиллерийской бригады ВДВ.

Таким образом, в составе ВДВ будет пять дивизий – две воздушно-десантные и три десантно-штурмовые. В настоящий момент численный состав Воздушно-десантных войск – примерно 45 тыс. человек.

Военные профессионалы

Воздушно-десантные войска одними из первых в структуре Вооруженных сил РФ стали переходить на контрактный принцип комплектования. Это было очевидное решение. Служба хорошо подготовленного десантника в течение всего лишь года – нонсенс. Тем более что ВДВ в нынешней концепции строительства Вооруженных сил России являются резервом Верховного Главнокомандования и основой Сил быстрого реагирования, что равняет их с Ракетными войсками стратегического назначения, где теперь тоже служат только военные профессионалы.

Первой контрактной в Российской армии еще в 2003 году стала 76-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. Затем на контракт перешли 7-я и 98-я дивизия, 31-я отдельная ДШБ и 45-й разведывательный полк, позже развернутый в бригаду. 106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия комплектуется по смешанному принципу. До сих пор в ВДВ служат примерно 30% призывников. Сержантский состав полностью контрактный. Сейчас, чтобы пройти службу в воздушной пехоте, призывнику нужно выдержать очень серьезный конкурс, который включает не только тесты на физическую подготовку, но и на психологическую устойчивость.

Система подготовки ВДВ включает Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище им. В.Ф. Маргелова (РВВДКУ), 242-й Омский учебный центр, 332-ю школу прапорщиков и Ульяновское гвардейское суворовское военное училище.

Воздушное дело

«Послевоенные» вооруженные конфликты, в которых участвовала советская, а затем российская армия, не подтвердили необходимость следования советской базовой концепции применения воздушно-десантных войск – высадка парашютного десанта дивизионного или полкового уровня. Даже в 1968 году во время кризиса в Чехословакии десантники высаживались посадочным способом как аэромобильные части, а не как парашютно-десантные. В Афганистане, в Чечне, в Южной Осетии десантники воевали опять же как пехота и подтвердили свой высокий уровень боевой подготовки. Но все их компетенции по парашютному делу оказались невостребованными.

Тем не менее учения с применением ВДВ всегда проходят с парашютной высадкой, и масштабы этих высадок растут. Во время показательного учения 137-го полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в 2017 году было десантировано 1,2 тыс. военнослужащих, которые при этом вели боевую стрельбу. Для десанта использовалось 66 военно-транспортных самолетов Ил-76. В стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) «Центр-2019» участвовали более 4 тыс. десантников и более тысячи единиц военной и специальной техники ВДВ. Специальная подготовка десантников как парашютистов, конечно, останется их прерогативой. Но в свое время генерал Шаманов поднимал вопрос о создании вертолетных транспортных эскадрилий, приданных ВДВ. Ведь в современных конфликтах аэромобильный способ переброски десантных войск куда более оправдан.

И как раз в ходе СКШУ «Центр-2019» проводился тактический воздушный десант, в котором было задействовано 1,5 тыс. человек и более 100 вертолетов армейской авиации всех имеющихся линеек и типов – Ми-8, Ми-26, Ми-24, Ми-35, Ми-28 и Ка-52. Причем десантирование проводилось на неподготовленных площадках, с зависанием на 25 метрах, с использованием канатов.

Техника ВДВ

Процесс трансформации Воздушно-десантных войск еще не закончен. Очевидно, что в условиях современной войны – а это пока конфликты низкой интенсивности – именно ВДВ и Силы специальных операций (ССО) России будут решать основные задачи. О формировании новой концепции по применению ВДВ уже говорит создание отдельных танковых рот в составе их соединений. Круг решаемых задач для «десантуры» постоянно расширяется.

Однако сложившееся в советские времена отношение к ВДВ как части Сухопутных войск несколько тормозит развитие военной техники, полезной именно для ВДВ с учетом их специфичности. Ведь для этой техники важны два фактора – «десантируемость» и «авиатранспортабельность». Либо можно ее сбросить с парашютом, либо перевести на военно-транспортном самолете и выкатить в нужный момент на поле боя.

Один из таких образцов – противотанковая самоходка, а по сути, легкий танк «Спрут-СД», разработанный специально для воздушно-десантных войск России. Совместная разработка КБ Волгоградского тракторного завода, Екатеринбургского ОКБ-9 и Климовского ЦНИИТОЧМАШ.

Машина создавалась на базе боевой машины десанта БМД-3. Десантируется парашютным способом, преодолевает любые водные преграды, самостоятельно загружается в десантный корабль с воды. Ведет огонь на плаву. Вес – 18 тонн. Высокоманевренная машина при мощном вооружении – стабилизированная в двух плоскостях 125-мм пушка 2А75. Способна вести огонь противотанковыми ракетами. Имеется спаренный 7.62-мм пулемет ПКТ. Компоновка машины классическая – в передней части корпуса находится отделение управления, боевое отделение в средней части, а в корме моторно-трансмиссионное отделение. Новый вариант «Спрута» сейчас разрабатывается на базе БМД-4М. Его новое 125-мм орудие 2А46М-5 унифицировано с танком Т-90. Система наведения будет включать автомат сопровождения целей и тепловизор.

Однако в Воздушно-десантных войсках РФ пока всего до 40 таких машин. Притом что в 2015 году Пентагон дал старт своей программе перспективного легкого танка с максимально возможной огневой мощью MPF (Mobile Protected Firepower) для усиления пехотных и десантных подразделений. Эту боевую платформу многие специалисты рассматривают как ответ «Спруту-СД». В декабре прошлого года Пентагон в ходе конкурса проектов выбрал два: BAE Systems M8 и General Dynamics Griffin II.

Легкий танк от компании BAE Systems разработан на базе бронемашины M8 с алюминиевым корпусом. 105-мм нарезное орудие M35 с боекомплектом 45 выстрелов и автоматом заряжания. Легкий танк Griffin II от компании General Dynamics использует многоцелевое шасси ASCOD 2 с противопульным стальным бронированием. На вооружении 120-мм гладкоствольная пушка XM360 со спаренным пулеметом. Базовый вес обеих машин – 25 тонн, бронирование модульное.

Китайское командование тоже вводит свой новый легкий танк ZTQ-15 (схож со «Спрутом») в состав частей и соединений Народно-освободительной армии (НОАК), расквартированных в Тибете на линии противостояния с индийской стороной. Танк разработан компанией NORINCO специально для действий в сложных условиях горной и лесной местности, где не могут работать тяжелые основные боевые танки. Ранее эту нишу занимал Тип 62 – облегченная копия советского танка Т-55.

Таким образом, очевидно, что легкие танки становятся брендом в частях спецназначения армий развитых стран.

В целом же бронетехника ВДВ сейчас – это старая проверенная советская база. Основной боевой танк (ОБТ) Т-72, вся линейка боевых машин десанта от БМД-1 до БМД-4М, бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А и новые уже российские бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь». Стрелковое оружие десантника мало отличается от оружия пехотинца Сухопутных войск. Разве что для десантного спецназа выбрали АЕК-971(калибр 5,45-мм) ковровского завода имени Дегтярева. Его главный конкурент – АК-12 пошел массово в Сухопутные войска РФ. Главный плюс АЕК-971 – хорошо сбалансированная автоматика, значительно повышающая точность и кучность стрельбы. Недостатки – излишняя чувствительность к загрязнению и сложность конструкции, что усложняет техническое обслуживание. Но высокие кучность и точность, пусть и при некоторой чувствительности системы – характеристики, отлично подходящие для спецназа.

Заключение

Одним из важнейших направлений развития Воздушно-десантных войск, скорее всего, станет изменение позиции по отношению к нему российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в сторону повышения внимания. Развитие специальных и элитных боевых подразделений – это общее направление для большинства армий мира, которое требует создания и новых систем вооружения, и новых боевых платформ, и применения новых концепций. Соответственно это создаст спрос не только на внутреннем рынке вооружений, но и сформирует внешний пакет предложений. Некоторые тенденции говорят о том, что российский ОПК уже работает в этом направлении. Это очевидно проявляется в неплохих продажах российских бронеавтомобилей «Тигр».

Ну и необходимо отметить, что в последние годы благодаря известным событиям образ русского десантника был забрендирован даже американцами. «Вежливые люди» – теперь неотъемлемая часть общемировой политической картины. И этот образ вовсе не был сформирован усилиями пиарщиков или прессы. Он сложился сам, собственно говоря, из того, кем и являются российские десантники на самом деле – вежливыми людьми. С четкими задачами и профессиональной подготовкой.


Иван Коновалов

Иван Павлович Коновалов – директор Центра стратегической конъюнктуры.

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