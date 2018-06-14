Грозные российские Т-90 взрываются в Сирии точно так же, как и все остальные



Посетитель фотографируется на фоне танка Т-90А на 10-й международной выставке Russia Arms Expo.

Источник: © РИА Новости, Алексей Мальгавко Посетитель фотографируется на фоне танка Т-90А на 10-й международной выставке Russia Arms Expo.Источник: © РИА Новости, Алексей Мальгавко

Взаимосвязанные конфликты, терзающие современный Ближний Восток, повлекли чудовищные человеческие страдания и серьезно повлияли на весь мир. В числе прочего, они подорвали репутацию главных западных танков, ранее считавшихся практически неуязвимыми.

Иракские М1 "Абрамсы" не только не сумели предотвратить захват Мосула в 2014, но и оказались захвачены, в дальнейшем обратившись против своих же хозяев. В Йемене множество саудовских М1 уничтожили повстанцы-хуситы. Турция, потерявшая несколько М60 "Паттонов" и модифицированных М60Т "Сабра" в столкновениях с курдами и боевиками ИГИЛ (запрещена в РФ, ред.), в конце концов была вынуждена развернуть грозные "Леопарды-2А4" немецкого производства. В течение считанных дней 8 или 10 из них были уничтожены ИГИЛ.

Хотя в ряде случаев эти танки показали бы лучшие результаты, будь они оснащены дополнительными защитными модификациями, технические недостатки оказались не столь важны по сравнению с подготовкой экипажа, его боевым духом, и разумной тактикой командования. В конце концов, даже самый бронированный танк будет уязвим сбоку, сзади и сверху - и повстанцы с многолетним военным опытом научились устраивать ловушки на неблагоразумно развернутые танки, используя дальнобойные противотанковые снаряды, запущенные с расстояния нескольких миль.

Единственным исключением в череде разрушенных репутаций стал российский танк Т-90А - на вооружении России стоит 550 этих машин, которые останутся наилучшими среди ее основных боевых танков вплоть до полного введения в строй Т-14 "Арматы". Т-90 был разработан в конце 1990-х, совместив корпус введенного в массовое производство Т-92 с башней более технически совершенного, но в целом неудачного Т-80. Обладая той же низкой посадкой и экипажем из трех человек (самозарядное орудие 2А46М позволило избавиться от заряжающего), пятидесятитонный Т-90А заметно легче семидесятитонного М1А2 и "Леопарда-2".

В 2015, когда Москва вмешалась в сирийскую войну на стороне осажденного со всех сторон Башара Асада, она передала Сирийской Арабской Армии порядка тридцати Т-90А, а также модифицированные Т-62М и Т-72. Сирийская армия отчаянно нуждалась в этом подкреплении, лишившись более 2000 бронемашин за прошедшие несколько лет - особенно тяжкие потери произошли после того, как сирийский повстанцы получили американские ракеты TOW-2A в 2014. Т-90 были распределены между 4-й танковой дивизией, "Бригадой Пустынных Соколов" (состоящей из ветеранов САА и руководимой лояльными Асаду военачальниками), а также "Силами тигра" - элитным формированием САА численностью в батальон, которые специализируется на наступательных операциях.

В феврале 2016 сирийские повстанцы сняли видеозапись того, как ракета TOW попадает в танк Т-90 на северо-востоке Алеппо. Снаряд взорвался в ослепительной вспышке, однако, когда развеялся дым, стало ясно, что динамическая защита "Контакт-5" привела к преждевременному взрыву TOW, минимизировав нанесенный ей урон (что не сразу дошло до наводчика танка - на полном видео он выбрался из уже открытого люка и сбежал пешком). Так или иначе, видео обрело массовую известность.

Хотя основные западные танки превосходят Т-90А своей огневой мощью, у него есть ряд защитных систем, особенно эффективных против противотанковых снарядов, которых лишено большинство "Абрамсов" и "Леопардов-2" - а противотанковые снаряды уничтожили куда больше бронемашин, чем основные танковые орудия.

Если взглянуть на Т-90А спереди, можно заметить жутковатые "глаза" на его башне - верный способ отличить этот танк от визуально похожего на него модернизированного Т-72. На самом деле это излучатели, призванные сбивать систему лазерного наведения на ракетах - когда они действуют, они светятся угрожающим красным цветом. Излучатели - одна из составляющих активной защиты Т-90 "Штора-1", которая также способна запускать дымовые гранаты, выпускающие аэрозольное облако, которое глушит инфракрасные лучи. Также в "Шторе" есть 360-градусный детектор лазерного света, автоматически приводящий в действие контрмеры, если танк помечен вражескими лазерами - система может даже повернуть орудие танка в сторону нападающих. Следующий уровень защиты Т-90 - реактивная броня "Контакт-5", взрывающаяся перед ударом снаряда, чтобы сбить его боеголовку и добавить на его пути дополнительные препятствия.

Предоставила ли реактивная броня Т-90 и система "Штора" гарантированную защиту против дальнобойных противотанковых снарядов? Нет - однако вы об этом узнаете только в том случае, если найдете куда менее известные видеозаписи, запечатлевшие уничтожение или захват Т-90 повстанцами или правительственными силами. Якуб Яновский посвятил свое время поиску и записи информации о потерях среди бронемашин в Сирии, и недавно опубликовал огромный архив объемом более 143 гигабайтов с видеозаписями, на которых есть как преступления, совершенные сторонами конфликта, так и множество боев с применением противотанковых снарядов.

Согласно Яновскому, ему известно об уничтожении 5 или 6 из 30 поставленных САА Т-90А в течение 2016 и 2017 годов - по большей части они стали жертвой управляемых ракет TOW-2A (стоит отметить, что некоторые из уничтоженных танков поддаются восстановлению при значительном ремонте). Еще четыре попали под удар, однако их состояние неизвестно. Разумеется, могли быть и иные, незадокументированные потери - есть также случаи, когда было невозможно определить модель танка по его внешнему виду.

Кроме того, повстанцы альянса HTS захватили два Т-90 и применили их в бою; еще один был захвачен ИГИЛ в ноябре 2017. В июне 2016 повстанцы "Фронта завоевания Шама" (запрещенная в РФ организация, ред.) вывели из строя Т-90 при помощи TOW-2. Видеозапись, снятая в дальнейшем дроном, запечатлела поднимающийся из башенного люка дым и характерный для Т-90 свет излучателей "Шторы". На другом видео, снятом 14 июня 2016 в Алеппо, видно Т-90, совершающий резкий разворот и устремляющийся в укрытие - очевидно, экипаж заметил приближающуюся ракету TOW. Тем не менее, она попала в его боковую или тыловую броню. Танк взорвался, наполнив воздух обломками, однако продолжил катиться в укрытие.

Другой Т-90А попал под удар либо аналогичной TOW российской ракеты "Конкурс", либо более мощной ракеты с лазерным наведением АТ-14 "Корнет" - это произошло близ Ханассера в Сирии и привело к ранению наводчика. В конце концов экипаж покинул танк, поскольку огонь распространился с пулеметного гнезда на остальную машину и поджег 125-миллиметровые снаряды в системе автоматического заряжания. Расположение амуниции посреди танка, рядом с экипажем, нежели чем в отдельном хранилище, как это делается в М1, давно было недостатком российских танков.

Тем временем, повстанцы обслуживали два Т-90 в заброшенном кирпичном заводе в провинции Идлиб. А апреле 2017 повстанческий Т-90А, дополнительно защищенный мешками с песком, поддержал наступление повстанцев на Маадан, что было освещено российскими СМИ. Позднее один Т-90А был отбит правительством, а другой выведен из строя - согласно сообщениям, это сделал Т-72, попавший в его боковую броню кинетическим снарядом.

В Октябре боевики ИГИЛ захватили у 4 танковой дивизии Т-90А, когда тот заехал в песчаную бурю близ Эль-Меядина на востоке Сирии. Позднее, 16 ноября 2017, ИГИЛ устроили ловушку танковой колонне "Силы тигра", и сбили башню Т-90А, оставив танк перевернутым в пустыне. Согласно сообщениям, его команда погибла. Однако лояльные Асаду СМИ утверждают, что в действительности это был Т-90, ранее захваченный ИГИЛ, оказавшийся непригодным к использованию и уничтоженный в целях пропаганды.

Это отнюдь не значит, что защитные системы Т-90 не работают. В необычайном происшествии, запечатленном 28 июля 2016, танк Т-90 близ ферм Аль-Маллах у Алеппо подвергся удару ракеты TOW, однако покинул образовавшееся облако пыли в целости и сохранности благодаря своей реактивной броне. Когда бронемашина отчаянно покатилась прочь, запустивший TOW отряд поразил ее второй ракетой - тем не менее, танк пережил и этот удар, несмотря на нанесенный им урон.

По словам Яновского, он не знает случаев, когда Т-90 был бы уничтожен оружием ближнего боя, поскольку "режим редко использует Т-90 в ближнем бою, особенно после захвата двух этих танков противником". По мнению Яновского, Т-90 продемонстрировал сравнительный успех, несмотря на потери, повлеченные "излишней самоуверенностью и плохой координацией с пехотой, присущими САА".

Согласно Яновскому, самым полезным качеством Т-90 оказалась его система наведения и огня, превосходящая таковую у предыдущих российских танков. "Т-90 хорошо проявили себя, когда имели возможность обстреливать повстанцев издалека или ночью, пользуясь преимуществом, которое давала им современная оптика и компьютерная система". Действительно, с середины 2000-х танки модели Т-90А получили французские тепловизоры Катрин-ФС.

Само собой, малочисленные Т-90 не могли оказать значимого влияния на масштабную гражданскую войну, которая полыхает уже много лет. Однако Яновский считает, что из их использования можно извлечь урок. "Режиму повезло, что повстанцы не получили дальнобойных противотанковых ракет, наносящих удар сверху - они бы были надежным средством для уничтожения Т-90". К числу подобных ракет относится "Джавелин" и TOW-2B.

"На мой взгляд, большой проблемой Т-90 (и большинства остальных современных танков) является полное отсутствие системы активной защиты, сбивающей ракеты - в идеале, она должна обладать 360-градусным покрытием, однако минимумом являются 270 градусов. Без такой системы танк уязвим не только для дешевых гранатометных снарядов в условиях городского боя, но и для управляемых противотанковых ракет, выпущенных под неожиданным углом. Учитывая дальнобойность современных противотанковых ракет [обычно составляющую от 2 до 5 миль], в бою будут регулярно происходить ситуации, в которых появится возможность нанести удар по боковой броне вражеских танков с удаленных позиций".

Согласно сообщениям, Россия намеревается модифицировать свои Т-90А, в настоящий момент технологически уступающие стоящим на службе в индийской армии Т-90МС, до модели Т-90М, оснащенной новой системой активной защиты, обновленной реактивной броней и более мощным орудием 2А82. Потери в Сирии свидетельствуют, что любой танк - будь то Т-90, М-1 или "Леопард-2" - уязвим на поле боя, где присутствует множество дальнобойных противотанковых ракет. Система активной защиты и предупреждения о ракетном нападении жизненно необходима для борьбы с этой угрозой - но не менее важно и осторожное тактическое развертывание, подготовка экипажа и улучшенное взаимодействие с пехотой, призванное свести к минимуму угрозу дальних атак и засад, а также предоставить танку дополнительную поддержку в обнаружении потенциальных угроз.

Себастьен Роблин (Sebastien Roblin)

The National Interest, США