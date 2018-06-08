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Главы Генштабов России и Финляндии обсудили вопросы безопасности в Европе

09.06.2018 РИА Новости 385 0
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Валерий Герасимов
Валерий Герасимов.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Начальник генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в пятницу встретился в Хельсинки с главнокомандующим ВС Финляндии генералом Ярмо Линдбергом, в ходе встречи обсуждались вопросы европейской безопасности в условиях роста военной активности на Балтике, темы предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности, Сирию, взаимодействие военных, сообщили в Минобороны РФ.

"Восьмого июня 2018 года в Хельсинки состоялись переговоры начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с главнокомандующим ВС Финляндии генералом Ярмо Линдбергом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи главы ведомств "детально обсудили ситуацию в сфере европейской безопасности". "Отметили важность созданной в ноябре прошлого года прямой линии телефонной связи для укрепления взаимного доверия, повышения транспарентности в условиях роста военной активности в регионе Балтийского моря", - сообщили в российском военном ведомстве.

Кроме того, главы ведомств обменялись мнениями о "предотвращении инцидентов в ходе военной деятельности, ситуации в Сирии, затронули тематику двустороннего взаимодействия оборонных ведомств России и Финляндии".

Встреча прошла в конструктивном диалоге, добавили в Минобороны РФ.
08.06.2018
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