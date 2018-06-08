Глава Генштаба ВС РФ обсудил с президентом Финляндии ситуацию в Сирии
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и президент Финляндии Саули Ниинистё.
Источник: © Matti Porre/Office of the President of the Republic of Finland/Handout/Lehtikuva via REUTERS
Собеседники отметили необходимость поддержания диалога для снижения напряженности и стабилизации сложившейся ситуации
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в пятницу в Хельсинки обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинистё ситуацию в Сирии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны.
По словам представителя министерства, президент Финляндии подчеркнул важность диалога между военными ведомствами в условиях изменения ситуации в сфере безопасности, важность реализации инициативы о повышении безопасности полетов авиации над Балтийским морем.
"Генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что сделано в России для выполнения финской инициативы", - сказали в российском военном ведомстве. Начальник Генштаба ВС РФ также проинформировал о дальнейших шагах по ее реализации. Стороны обменялись мнениями о ситуации в Сирии и других регионах, сказали в пресс-службе.
На встрече была отмечена необходимость поддержания диалога для снижения напряженности и стабилизации сложившейся ситуации. Встреча прошла в конструктивном ключе, отметил собеседник агентства.
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08.06.2018
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