Глава Генштаба ВС РФ обсудил с президентом Финляндии ситуацию в Сирии



Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и президент Финляндии Саули Ниинистё.

Источник: © Matti Porre/Office of the President of the Republic of Finland/Handout/Lehtikuva via REUTERS Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и президент Финляндии Саули Ниинистё.Источник: © Matti Porre/Office of the President of the Republic of Finland/Handout/Lehtikuva via REUTERS

Собеседники отметили необходимость поддержания диалога для снижения напряженности и стабилизации сложившейся ситуации

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в пятницу в Хельсинки обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинистё ситуацию в Сирии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны.

По словам представителя министерства, президент Финляндии подчеркнул важность диалога между военными ведомствами в условиях изменения ситуации в сфере безопасности, важность реализации инициативы о повышении безопасности полетов авиации над Балтийским морем.

"Генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что сделано в России для выполнения финской инициативы", - сказали в российском военном ведомстве. Начальник Генштаба ВС РФ также проинформировал о дальнейших шагах по ее реализации. Стороны обменялись мнениями о ситуации в Сирии и других регионах, сказали в пресс-службе.

На встрече была отмечена необходимость поддержания диалога для снижения напряженности и стабилизации сложившейся ситуации. Встреча прошла в конструктивном ключе, отметил собеседник агентства.