На полигоне Туганы в Ленинградской области произошел взрыв

В Ленинградской области на военном полигоне Туганы в Кингисеппском районе прогремел взрыв. Как сообщили в администрации района, в результате взрыва имеются пострадавшие. Раненых военнослужащих экстренно доставили в больницу, где им была оказана необходимая помощь. Полигон Туганы находится в 120 километрах от города Кингиссеп.

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Территория полигона принадлежит Минобороны России и используется для утилизации боеприпасов Второй мировой войны. Это не первое происшествие такого плана. В 2016-м году на полигоне в результате подрыва боеприпаса погибли три человека, еще трое получили тяжелые травмы.

В пресс-службе Западного военного округа подтвердили полученную информацию. Там сообщили, что из-за детонации боеприпаса на полигоне Туганы в Ленинградской области госпитализированы двое военнослужащих. В военном ведомстве уточнили, что в результате детонации неустановленного боеприпаса, находящегося в грунте, получили ранения ног двое военнослужащих одной из воинских частей округа. Угрозы жизни военнослужащих нет. Также было добавлено, что в результате взрыва пострадали три человека, один, задетый взрывом по касательной, от госпитализации отказался.

В пресс-службе добавили, данный инцидент произошел накануне, по данному факту проводится проверка.