Роскосмос подписал меморандум о сотрудничестве с КНР в освоении Луны и дальнего космоса
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Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак
Также было подписано совместное заявление МЭР и минкоммерции Китая о совместном технико-экономическом обосновании соглашения о Евразийском экономическом партнерстве
ПЕКИН, 8 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития России и госкорпорация "Роскосмос" подписали с китайскими партнерами ряд документов по итогам переговоров лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. С китайской стороны в церемонии приняли участие руководители министерства коммерции и Китайской национальной космической администрации.
В частности, было подписано совместное заявление МЭР и минкоммерции Китая о совместном технико-экономическом обосновании соглашения о Евразийском экономическом партнерстве. Кроме того, были подписаны Меморандум о взаимопонимании между министерствами двух стран по вопросам сотрудничества в области электронной торговли и Меморандум о взаимопонимании между Роскосмосом и Китайской национальной космической администрацией о сотрудничестве в области исследования Луны и дальнего космоса.
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08.06.2018
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