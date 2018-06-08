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Роскосмос подписал меморандум о сотрудничестве с КНР в освоении Луны и дальнего космоса

09.06.2018 ТАСС 416 0
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Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото
Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак

Также было подписано совместное заявление МЭР и минкоммерции Китая о совместном технико-экономическом обосновании соглашения о Евразийском экономическом партнерстве

ПЕКИН, 8 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития России и госкорпорация "Роскосмос" подписали с китайскими партнерами ряд документов по итогам переговоров лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. С китайской стороны в церемонии приняли участие руководители министерства коммерции и Китайской национальной космической администрации.

В частности, было подписано совместное заявление МЭР и минкоммерции Китая о совместном технико-экономическом обосновании соглашения о Евразийском экономическом партнерстве. Кроме того, были подписаны Меморандум о взаимопонимании между министерствами двух стран по вопросам сотрудничества в области электронной торговли и Меморандум о взаимопонимании между Роскосмосом и Китайской национальной космической администрацией о сотрудничестве в области исследования Луны и дальнего космоса.
08.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
Россия
Компании
Минэкономразвития РФ
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Луна

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