Первые шесть спутников программы "Сфера" планируется запустить через три года



Генеральный директор холдинга "Российские космические системы" Андрей Тюлин.

Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС Генеральный директор холдинга "Российские космические системы" Андрей Тюлин.Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

В "Российских космических системах" отметили, что сейчас просчитывается реализуемость по этому проекту

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Первые шесть спутников связи и дистанционного зондирования Земли уникальной программы "Сфера", о которой сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии", планируется запустить через три года. Об этом сообщил в четверг ТАСС генеральный директор холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") Андрей Тюлин.

По его словам, программа "Сфера" выросла из проекта спутниковой системы связи "Эфир", которая теперь уже станет частью "Сферы". Также, по его словам, в программу войдет сегмент "Сфера-В" для нужд военных.

"Сейчас мы просчитали реализуемость по этому проекту, я думаю, демонстратор должен получиться в ближайшие три года - это и аппараты, и технологии. Мы уже идем полностью с проработкой наземной инфраструктуры телекоммуникационными компаниями. Для нас это будет первый такой опыт, когда мы задействуем не просто связанную группировку, а хотим интегрироваться с сетевыми компаниями, с наземной инфраструктурой и с космическим эшелоном", - подчеркнул он.

"Это очень сложная задача. Я думаю, три года для решения технических, технологических вопросов - это очень сжатый срок", - сказал Тюлин, отвечая на вопрос о сроках запуска первого спутника. По его словам демонстратор представляет из себя фрагмент спутниковой группировки с наземной инфраструктурой. "Мы пока предусматриваем попробовать фрагмент, куда войдут шесть спутников", - сказал он.

Идея создания

Тюлин рассказал, что идею сделать такую глобальную программу и увеличить группировку спутников, входящую в нее, предложило экспертное сообщество. "Мы презентовали внутренний проект РКС "Эфир", где демонстрировали свой технологический задел. Нас покритиковали за то, что группировка небольшая и не все задачи охватываются, а также за медленные темпы развертывания группировки", - рассказал он. По его словам, в РКС не ожидали от экспертного сообщества такого "живого отклика".

"После презентации нас завалили рекомендациями и предложениями. "Ростелеком" поддержал проект и то, что нужно делать смешанную группировку - земля и космос", - сообщил он.

Тюлин отметил, что в программу были внесены корректировки. "Первоначально мы планировали около 260 аппаратов, а здесь совершенно другой масштаб. Тот технологический задел, который мы имеем, позволит нам выйти на эти характеристики, решено было сделать такой амбициозный проект, параметры его сегодня президент озвучил", - подчеркнул он.

По его словам, технологически компания полностью готова к такому глобальному проекту, для него "используются именно российские технологии". Программа также будет использоваться для создания цифрового образа Земли в проекте "Цифровая Земля", добавил Тюлин.

Заявление Путина

Президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе "Прямой линии" сообщил, что Россия в ближайшие несколько лет планирует запустить 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли по уникальной программе "Сфера".

В ноябре 2017 года госкорпорация "Роскосмос" выступила с инициативой создания проекта глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системой (ГМИСС) для предоставления услуг интернета и мобильной связи. Проект ГМИСС, первоначально получивший название "Эфир", был представлен 22 мая 2018 года в Москве холдингом "Российские космические системы". Согласно проекту, систему "Эфир" в составе 288 спутников с орбитой высотой 870 км предлагается развернуть к 2025 году, обеспечив полное покрытие земной поверхности.

В Роскосмосе подтвердили ТАСС, что госкорпорация ведет научно-исследовательскую работу в области создания многоцелевой группировки спутников программы "Сфера", частью которой является система глобального интернета вещей "Эфир".