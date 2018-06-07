Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

С Northrop Grumman заключен контракт на производство третьего самолета ДРЛОиУ E-2D для Японии

08.06.2018 ЦАМТО 365 0
0
Понравилась новость?
 0
E-2C_Hawkeye
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2C Hawkeye. 12-й авиасалон Dubai Air Show. Фото с сайтов fightglobal.com и militaryphotos.net.

ЦАМТО, 7 июня. МО США 5 июня объявило о подписании командованием авиационных систем ВМС США с Northrop Grumman Systems контракта на производство третьего из четырех запланированных к поставке Японии самолета ДРЛОиУ E-2D "Эдвансд Хоукай".

Контракт заключен в рамках программы "Иностранные военные продажи".

Стоимость контракта составляет 153,24 млн. долл. Работы по контракту будут выполнены на предприятиях в Сент-Огастин (шт.Флорида; 24,9%), Сиракузах (шт.Нью-Йорк; 19,05%), Мельбурне (шт.Флорида; 7,6%), Эль-Сегундо (шт.Калифорния, 4%), Индианаполисе (шт.Индиана; 4,08%), Менло-Парк (шт.Калифорния; 3,83%), Роллинг Мидоус (шт.Иллинойс; 2,3%), Овего (шт.Нью-Йорк; 1,37%), Вудленд Хиллс (шт.Калифорния; 1,26%), Эр-сюр-л'Адур (Франция), а также других производственных площадках на территории США (30,12%) и, как ожидается, будут завершены к марту 2020 года.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2014 года Министерство обороны Японии по результатам тендера выбрало E-2D в качестве самолета ДРЛОиУ следующего поколения для Морских сил самообороны страны.

Государственный департамент США 1 июня 2015 года одобрил потенциальную поставку Японии в рамках программы "Иностранные военные продажи" четырех самолетов ДРЛОиУ E-2D "Эдвансд Хоукай", 10 двигателей T56-A-427A, а также связанных с контрактом оборудования, запчастей и услуг. Общая стоимость контракта оценивается в 1,7 млрд. долл.

В ноябре 2015 года ВМС США заключили с Northrop Grumman начальный контракт стоимостью 151,31 млн. долл. на производство первого самолета ДРЛОиУ E-2D "Эдвансд Хоукай" для Морских сил самообороны Японии. В июле 2016 года с компанией было подписано соглашение стоимостью 163,95 млн. долл. на производство второго самолета. Летные испытания первого E-2D для Японии начались в ноябре 2017 года.

По данным Jane's, на сегодняшний день Япония потратила 780 млн. долл. на программу закупки E-2D, включая технику и сопутствующую инфраструктуру.

Министерство обороны Японии заявило, что поставка новых E-2D расширит возможности Морских сил самообороны страны по отслеживанию ситуации в Тихоокеанском регионе.

В настоящее время в боевом составе Сил самообороны Японии имеется 13 самолетов E-2C, которые были приобретены в начале 1980-ых гг. и состоят на вооружении, начиная с 1983 года (согласно Милитэри бэланс, E-2С входят в состав Воздушных сил самообороны Японии, но используются преимущественно в интересах японского флота).

Как предполагается, поставка новых самолетов для Морских сил самообороны Японии начнется до конца 2019 года.
07.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
США
Франция
Япония
Продукция
E-2D
E2C
Компании
Northrop Grumman
Проекты
2020-й год

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.06 20:57
  • 8
Скоро в российской армии появятся еще шесть тысяч танков
  • 08.06 20:39
  • 1
Путин: РФ должна сделать много шагов, чтобы вернуть первенство в космической отрасли
  • 08.06 20:15
  • 2
В госпрограмме вооружений до 2027 года нашли «слабые точки»
  • 08.06 20:15
  • 1
Названо идеальное средство для уничтожения авианосцев
  • 08.06 20:12
  • 1
В одну упряжку
  • 08.06 18:43
  • 29
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 08.06 18:22
  • 7
Глава Роспатента: у нас есть прорывные технологии во многих сферах
  • 08.06 17:54
  • 40
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 08.06 17:16
  • 19
Пониженная мощность: как США готовятся к ядерной войне
  • 08.06 16:31
  • 3
Беспилотный вертолет на учениях осуществлял снабжение морских пехотинцев
  • 08.06 16:23
  • 7370
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 08.06 15:47
  • 39
3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
  • 08.06 15:21
  • 1532
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.06 15:20
  • 12
"Швабе" разработал беспилотник с "всевидящей камерой"
  • 08.06 15:19
  • 23
Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии
другие обсуждаемые темы