С Northrop Grumman заключен контракт на производство третьего самолета ДРЛОиУ E-2D для Японии



Самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2C Hawkeye. 12-й авиасалон Dubai Air Show. Фото с сайтов fightglobal.com и militaryphotos.net. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2C Hawkeye. 12-й авиасалон Dubai Air Show. Фото с сайтов fightglobal.com и militaryphotos.net.

ЦАМТО, 7 июня. МО США 5 июня объявило о подписании командованием авиационных систем ВМС США с Northrop Grumman Systems контракта на производство третьего из четырех запланированных к поставке Японии самолета ДРЛОиУ E-2D "Эдвансд Хоукай".

Контракт заключен в рамках программы "Иностранные военные продажи".

Стоимость контракта составляет 153,24 млн. долл. Работы по контракту будут выполнены на предприятиях в Сент-Огастин (шт.Флорида; 24,9%), Сиракузах (шт.Нью-Йорк; 19,05%), Мельбурне (шт.Флорида; 7,6%), Эль-Сегундо (шт.Калифорния, 4%), Индианаполисе (шт.Индиана; 4,08%), Менло-Парк (шт.Калифорния; 3,83%), Роллинг Мидоус (шт.Иллинойс; 2,3%), Овего (шт.Нью-Йорк; 1,37%), Вудленд Хиллс (шт.Калифорния; 1,26%), Эр-сюр-л'Адур (Франция), а также других производственных площадках на территории США (30,12%) и, как ожидается, будут завершены к марту 2020 года.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2014 года Министерство обороны Японии по результатам тендера выбрало E-2D в качестве самолета ДРЛОиУ следующего поколения для Морских сил самообороны страны.

Государственный департамент США 1 июня 2015 года одобрил потенциальную поставку Японии в рамках программы "Иностранные военные продажи" четырех самолетов ДРЛОиУ E-2D "Эдвансд Хоукай", 10 двигателей T56-A-427A, а также связанных с контрактом оборудования, запчастей и услуг. Общая стоимость контракта оценивается в 1,7 млрд. долл.

В ноябре 2015 года ВМС США заключили с Northrop Grumman начальный контракт стоимостью 151,31 млн. долл. на производство первого самолета ДРЛОиУ E-2D "Эдвансд Хоукай" для Морских сил самообороны Японии. В июле 2016 года с компанией было подписано соглашение стоимостью 163,95 млн. долл. на производство второго самолета. Летные испытания первого E-2D для Японии начались в ноябре 2017 года.

По данным Jane's, на сегодняшний день Япония потратила 780 млн. долл. на программу закупки E-2D, включая технику и сопутствующую инфраструктуру.

Министерство обороны Японии заявило, что поставка новых E-2D расширит возможности Морских сил самообороны страны по отслеживанию ситуации в Тихоокеанском регионе.

В настоящее время в боевом составе Сил самообороны Японии имеется 13 самолетов E-2C, которые были приобретены в начале 1980-ых гг. и состоят на вооружении, начиная с 1983 года (согласно Милитэри бэланс, E-2С входят в состав Воздушных сил самообороны Японии, но используются преимущественно в интересах японского флота).

Как предполагается, поставка новых самолетов для Морских сил самообороны Японии начнется до конца 2019 года.