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Около 50 кораблей и судов привлекут к учениям Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке

08.06.2018 ТАСС 401 0
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Во время этапа практических действий войск в рамках стратегических командно-штабных учений Центр-2015 на Донгузском полигоне в Оренбургской области
Во время этапа практических действий войск в рамках стратегических командно-штабных учений Центр-2015 на Донгузском полигоне в Оренбургской области.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

В них также примут участие до 15 самолетов и вертолетов морской авиации

ВЛАДИВОСТОК, 7 июня. /ТАСС/. Около 50 кораблей, подлодок и вспомогательных судов и морская авиация Тихоокеанского флота принимают участие в сбор-походе Приморской флотилии разнородных сил, в ходе которого пройдут противолодочные учения, стрельбы и пуски крылатых ракет. Об этом сообщил в четверг журналистам официальный представитель флота капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"В акватории Японского и Охотского морей начались плановые мероприятия боевой подготовки в рамках сбор-похода Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота, к участию в котором привлечены тактические группы кораблей Войск и сил на Северо-востоке России, а также морская авиация флота. В учениях на различных этапах планируется задействовать до 50 надводных кораблей, катеров, подводных лодок и судов вспомогательного флота, а также до 15 самолетов и вертолетов морской авиации Тихоокеанского флота", - сказал Воскресенский.

Во время сбор-похода пройдут зачетные тактические учения, на которых планируется отработать практическое взаимодействие корабельных группировок. Силы в море проведут противолодочные учения, отработают противовоздушную оборону, охрану и оборону десантного отряда, противоминные действия. Корабли проведут стрельбы артиллерией по морским, воздушным и береговым целям, применят противолодочное оружие и выполнят пуски крылатых ракет по морским мишеням.

В четверг минно-тральные группы соединения охраны водного района Тихоокеанского флота обеспечили проводку сил за тралами при выходе из главной базы и пунктов базирования флота, а также их развертывание в море.
07.06.2018
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