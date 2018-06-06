Глава Госпогранслужбы Украины: У нас нет ресурсов для ответа РФ в Азовском море

Пресс-секретарь Пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире одного из украинских телеканалов отметил, что к сегодняшнему дню сложилась такая ситуация, при которой у пограничников "незалежной" на Азовском море не хватает ресурсов для защиты украинских рубежей.

При этом Слободян использовал привычный для майданной Украины термин "для защиты от агрессии России".

Слободян:

Российские войска демонстрируют силу в Азовском море, и Украина готова ответить на эти неадекватные действия. Но если иметь в виду силовой формат ответа, то у нас ограничены ресурсы.

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По словам главы украинской ГПС, катера пограничников Украины уступают по своим главным характеристикам плавсоставу Погранслужбы России. Речь идёт о мощности и скоростном режиме.

При этом Слободян добавил, что ответ на "все возможные действия" России готовится в формате ООС (операции объединённых сил).

Напомним, что обострение ситуации в Азовском море произошло после фактического захвата пограничниками Украины российского рыболовецкого судна "Норд", капитан которого до сих пор находится под следствием на украинской территории. На требования выдать капитана "Норда" Киев отвечает отказом. После этого Россия задержала несколько украинских судов, которые вели различного рода промысел в российских территориальных водах.