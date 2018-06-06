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Два малых ракетных корабля Каспийской флотилии начали переход в Черное море

07.06.2018 Военное обозрение 428 0
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Малые ракетные корабли проекта 21631 (шифр "Буян-М") "Град Свияжск" и "Великий Устюг" начали переход с Каспийского моря в Черное. Переход начался 4 июня и осуществляется по внутренним водным путям в сопровождении рейдового буксира РБ-10, сообщают на веб-ресурсе fleetphoto.ru.

(с) RedJak / fleetphoto.ru

Необходимо отметить, что данные МРК "Град Свияжск" и "Великий Устюг" являются соответственно головным и третьим в серии проекта 21631 и входят в состав Каспийской флотилии. Кроме них, в состав Каспийской флотилии входит также второй в серии по счету МРК "Углич". В составе Черноморского флота на данный момент находится всего один МРК - "Вышний Волочёк", введенный в состав флота только 1 июня 2018 года.

Причина перехода МРК на Черное море не называется, так же не известны и сроки их нахождения в данном районе, но имеется предположение, что действовать МРК будут в Азовском море. Это не первый межфлотский переход кораблей флотилии. Напомним, в конце мая в Керчь были перебазированы три артиллерийских катера - два бронекатера АК-201 и АК-248 проекта 1204 (шифр "Шмель") и один катер АК-326 проекта 1400М (шифр "Гриф"), также входящие в состав Каспийской флотилии.
06.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Продукция
HQ-9
Град Свияжск
Проекты
21631 Буян-М
КФ
ЧФ

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