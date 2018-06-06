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Министр обороны России призвал страны СНГ принять участие в восстановлении мирной жизни в Сирии

07.06.2018 ЦАМТО 190 0
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Сергей Шойгу
Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЦАМТО, 6 июня. Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу призвал страны, являющиеся участниками Содружества Независимых Государств (СНГ), принять участие в восстановлении мирной жизни в Сирии.

"Сегодня от боевиков освобождена большая часть территории Сирии, с остальными террористами идут переговоры по сложению оружия. Сорваны планы образования псевдохалифата. Созданы все условия для политического урегулирования и возрождения Сирии как единого, неделимого государства", – заявил Сергей Шойгу, открывая заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ.

В этой связи министр обороны России предложил странам Содружества принять участие в восстановлении Сирии. "Для всех очевидно, что обеспечить безопасность можно только совместными усилиями. В связи с этим обращаюсь к вам, уважаемые коллеги, с предложением принять участие в налаживании мирной жизни в Сирии", – сказал глава российского военного ведомства.

"Сегодня возможен широкий спектр нашего практического взаимодействия по Сирии. Это разминирование территории, совместное патрулирование и контроль зон деэскалации, оказание гуманитарной помощи, восстановление инфраструктуры. Рассчитываем на вашу поддержку, которая продемонстрировала бы наше единство в борьбе с международным терроризмом и обеспечении общей безопасности", – цитирует Сергея Шойгу Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
06.06.2018
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Россия
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Персоны
Шойгу Сергей

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