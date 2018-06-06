В июне в состав морской авиации ВМФ России войдут два многофункциональных истребителя Су-30СМ



Переданный в состав авиации Балтийского флота истребитель Су-30СМ (бортовой номер "72 синий") во время промежуточной посадки в Новосибирске при перелете из Иркутска. 27.05.2017.

Источник: Алексей Пошин / ВКонтакте Переданный в состав авиации Балтийского флота истребитель Су-30СМ (бортовой номер "72 синий") во время промежуточной посадки в Новосибирске при перелете из Иркутска. 27.05.2017.Источник: Алексей Пошин / ВКонтакте

ЦАМТО, 6 июня. В июне этого года в состав морской авиации ВМФ будут переданы два многофункциональных истребителя Су-30СМ. Торжественная церемония передачи состоится на аэродроме Иркутского авиационного завода.

Планируется, что самолеты войдут в состав морской авиации Балтийского флота. ПАО "Корпорация "Иркут" в качестве головного исполнителя государственного оборонного заказа ведет серийный выпуск высокоманевренных многофункциональных истребителей Су-30СМ. Самолет разработан "ОКБ Сухого" и выпускается на Иркутском авиационном заводе – филиале ПАО "Корпорация "Иркут".

Многофункциональный истребитель Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Также, самолет может использоваться для подготовки летчиков на перспективные многофункциональные сверхманевренные одноместные истребители.

Су-30СМ продолжает линейку боевых самолетов семейства Су-30МКИ. Истребитель адаптирован под требования морской авиации ВМФ в части систем радиолокации, радиосвязи и государственного опознавания, состава вооружения, катапультного кресла и ряда обеспечивающих систем, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.