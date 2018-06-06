Военно-воздушные силы США сообщили о трех аварийных посадках самолетов за неделю



Такой же KC-135 Stratotanker Национальной гвардии Висконсина, совершил аварийную посадку в Милуоки, штат Висконсин. (Фото: Штаб-сержант Кайл Рассел / Национальная авиационная гвардия США).

Источник: https://www.airforcetimes.com/ Такой же KC-135 Stratotanker Национальной гвардии Висконсина, совершил аварийную посадку в Милуоки, штат Висконсин. (Фото: Штаб-сержант Кайл Рассел / Национальная авиационная гвардия США).Источник: https://www.airforcetimes.com/

Военно-воздушные силы США сообщили о трех аварийных посадках воздушных судов за прошлую неделю, с участием Stratotanker KC-135, KC-10 Extender и CV-22 Osprey.

Последний инцидент, связанный с CV-22, произошел в понедельник в 11 часов вечера.

Согласно заявлению пресс-службы авиаотряда, самолет, приписанный к 1st Special Operations Wing базирующегося в Хёрлбурте, штат Флорида, совершил предупредительную посадку на поле возле Ашленда, штат Алабама, «из-за перестраховки».

CV-22 - многоцелевой самолет с поворотными винтами вертикального взлета и посадки - в это время выполнял обычный тренировочный полет. Никто из пяти членов экипажа, находившихся на борту, не пострадал.

«Мы высоко ценим помощь и поддержку от общественности и служб экстренной помощи Ашленда», - сказал заместитель командира 1st Special Operations Wing подполковник Дэвид Лукас.

Представители авиаотряда не рассказали о причинах экстренной посадки.

Также в воскресенье самолет KC-10 Extender совершил аварийную посадку в аэропорту Шеннон в Ирландии.

такой же КС-10 ВВС США, совершил аварийную посадку в аэропорту Шеннон, Ирландия (Фото: Мастер сержант Марк Олсен / ВВС). Источник: https://www.airforcetimes.com/

Самолет приписан к 305th Air Mobility Wing базирующейся на Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst, штат Нью-Джерси.

KC-10 завершил заправку истребителей над Атлантическим океаном и возвращался на базу, когда пилот объявил о срабатывании пожарной сигнализации в кабине экипажа, сообщил Air Force Times официальный представитель Joint Base McGuire- Dix-Lakehurst майор Брайан Вагнер.

Самолет был перенаправлен в Шеннон, «где он благополучно» и «без инцидентов» приземлился, - сказал Вагнер.

«KC-10 вернется в Соединенные Штаты после проведения необходимого ремонта», - добавил он.

Вагнер отметил, что экипаж не травмирован, а самолет не повреждён. Несмотря на срабатывание пожарной сигнализации в кабине экипажа, что вызвало чрезвычайную ситуацию в полете, был ли пожар - остается неизвестным.

Вагнер назвал изменение маршрута полета KC-10 обычной, предупредительной мерой.

Ирландские новостные агентства сообщили, что местные пожарные и спасательные службы были стянуты к месту инцидента и встретили самолет на взлетно-посадочной полосе. Сотрудники аварийно-спасательной службы обнаружили отсутствие панели на левом двигателе самолета.

Ну и наконец, Stratotanker KC-135 из 128th Air Refueling Wing Висконсинской авиационной национальной гвардии в среду совершил аварийную посадку в Милуоки, штат Висконсин, после удара молнией.

Такой же KC-135 Stratotanker Национальной гвардии Висконсина, совершил аварийную посадку в Милуоки, штат Висконсин. (Фото: Штаб-сержант Кайл Рассел / Национальная авиационная гвардия США). Источник: https://www.airforcetimes.com/

Экипаж не получил травм, хотя при посадке у самолета лопнули две покрышки на шасси. После остановки самолет окружили аварийные машины.

KC-135 приписан к базе Национальной гвардии генерала Митчелла в Висконсине.

«Группа обслуживания 128 [Air Refueling Wing] отправила группу буксиров для отбуксировки самолета со взлетно-посадочной полосы, чтобы восстановить нормальную работу [в Международном аэропорту Митчелла]», - говорится в заявлении авиаотряда KC-135. «Взлетно-посадочная полоса была закрыта, пока команда аварийного пожаротушения выполняла свою работу. Начнется расследование причин чрезвычайной ситуации».

Расследуются все три случая.

Автор: Кайл Ремпфер

Перевод: ВПК.name