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Военно-воздушные силы США сообщили о трех аварийных посадках самолетов за неделю

07.06.2018 256 0
Разделы: Авиация
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KC-135 Stratotanker
Такой же KC-135 Stratotanker Национальной гвардии Висконсина, совершил аварийную посадку в Милуоки, штат Висконсин. (Фото: Штаб-сержант Кайл Рассел / Национальная авиационная гвардия США).
Источник: https://www.airforcetimes.com/

Военно-воздушные силы США сообщили о трех аварийных посадках воздушных судов за прошлую неделю, с участием Stratotanker KC-135, KC-10 Extender и CV-22 Osprey.


Последний инцидент, связанный с CV-22, произошел в понедельник в 11 часов вечера.


Согласно заявлению пресс-службы авиаотряда, самолет, приписанный к 1st Special Operations Wing базирующегося в Хёрлбурте, штат Флорида, совершил предупредительную посадку на поле возле Ашленда, штат Алабама, «из-за перестраховки».


CV-22 - многоцелевой самолет с поворотными винтами вертикального взлета и посадки - в это время выполнял обычный тренировочный полет. Никто из пяти членов экипажа, находившихся на борту, не пострадал.


«Мы высоко ценим помощь и поддержку от общественности и служб экстренной помощи Ашленда», - сказал заместитель командира 1st Special Operations Wing подполковник Дэвид Лукас.


Представители авиаотряда не рассказали о причинах экстренной посадки.


Также в воскресенье самолет KC-10 Extender совершил аварийную посадку в аэропорту Шеннон в Ирландии.


такой же КС-10 ВВС США, совершил аварийную посадку в аэропорту Шеннон, Ирландия (Фото: Мастер сержант Марк Олсен / ВВС).
Источник: https://www.airforcetimes.com/

Самолет приписан к 305th Air Mobility Wing базирующейся на Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst, штат Нью-Джерси.


KC-10 завершил заправку истребителей над Атлантическим океаном и возвращался на базу, когда пилот объявил о срабатывании пожарной сигнализации в кабине экипажа, сообщил Air Force Times официальный представитель Joint Base McGuire- Dix-Lakehurst майор Брайан Вагнер.


Самолет был перенаправлен в Шеннон, «где он благополучно» и «без инцидентов» приземлился, - сказал Вагнер.


«KC-10 вернется в Соединенные Штаты после проведения необходимого ремонта», - добавил он.


Вагнер отметил, что экипаж не травмирован, а самолет не повреждён. Несмотря на срабатывание пожарной сигнализации в кабине экипажа, что вызвало чрезвычайную ситуацию в полете, был ли пожар - остается неизвестным.


Вагнер назвал изменение маршрута полета KC-10 обычной, предупредительной мерой.


Ирландские новостные агентства сообщили, что местные пожарные и спасательные службы были стянуты к месту инцидента и встретили самолет на взлетно-посадочной полосе. Сотрудники аварийно-спасательной службы обнаружили отсутствие панели на левом двигателе самолета.


Ну и наконец, Stratotanker KC-135 из 128th Air Refueling Wing Висконсинской авиационной национальной гвардии в среду совершил аварийную посадку в Милуоки, штат Висконсин, после удара молнией.


Такой же KC-135 Stratotanker Национальной гвардии Висконсина, совершил аварийную посадку в Милуоки, штат Висконсин. (Фото: Штаб-сержант Кайл Рассел / Национальная авиационная гвардия США).
Источник: https://www.airforcetimes.com/

Экипаж не получил травм, хотя при посадке у самолета лопнули две покрышки на шасси. После остановки самолет окружили аварийные машины.


KC-135 приписан к базе Национальной гвардии генерала Митчелла в Висконсине.


«Группа обслуживания 128 [Air Refueling Wing] отправила группу буксиров для отбуксировки самолета со взлетно-посадочной полосы, чтобы восстановить нормальную работу [в Международном аэропорту Митчелла]», - говорится в заявлении авиаотряда KC-135. «Взлетно-посадочная полоса была закрыта, пока команда аварийного пожаротушения выполняла свою работу. Начнется расследование причин чрезвычайной ситуации».


Расследуются все три случая.


Автор: Кайл Ремпфер

Перевод: ВПК.name
06.06.2018
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Ирландия
США
Продукция
KC-135
MV-22 Osprey

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