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Конкурс "Безопасный маршрут" в рамках АрМИ-2018 пройдет в Китае

06.06.2018 РИА Новости 337 0
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Экипаж команды армии Китая на Армейских международных Играх-2017. Архивное фото
Экипаж команды армии Китая на Армейских международных Играх-2017. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Конкурс "Безопасный маршрут" Армейских международных игр (АрМИ-2018), в котором примут участие команды России, Сербии, Китая, Беларуси и Вьетнама, впервые пройдет в КНР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Впервые в рамках "Армейских международных игр-2018", которые пройдут с 28 июля по 12 августа, конкурс "Безопасный маршрут" пройдет на территории Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении.

Как сообщается, конкурс состоится на объектах учебно-материальной базы полигона "Корла".

Армейские международные игры пройдут с 28 июля по 11 августа, это крупнейшие в своем роде соревнования военных разных стран, которые состоятся в четвертый раз. В рамках АрМИ-2018 запланировано 27 международных конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке. Соревнования пройдут в России, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Китае и впервые - в Иране. Приглашены участники из 80 государств. От России участие в международном этапе примут победители всеармейских состязаний, которые пройдут в конце июня-начале июля.
05.06.2018
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Страны
Азербайджан
Белоруссия
Вьетнам
Иран
Казахстан
Китай
Россия
Сербия
Компании
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