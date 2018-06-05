Конкурс "Безопасный маршрут" в рамках АрМИ-2018 пройдет в Китае
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Экипаж команды армии Китая на Армейских международных Играх-2017. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Конкурс "Безопасный маршрут" Армейских международных игр (АрМИ-2018), в котором примут участие команды России, Сербии, Китая, Беларуси и Вьетнама, впервые пройдет в КНР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Впервые в рамках "Армейских международных игр-2018", которые пройдут с 28 июля по 12 августа, конкурс "Безопасный маршрут" пройдет на территории Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении.
Как сообщается, конкурс состоится на объектах учебно-материальной базы полигона "Корла".
Армейские международные игры пройдут с 28 июля по 11 августа, это крупнейшие в своем роде соревнования военных разных стран, которые состоятся в четвертый раз. В рамках АрМИ-2018 запланировано 27 международных конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке. Соревнования пройдут в России, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Китае и впервые - в Иране. Приглашены участники из 80 государств. От России участие в международном этапе примут победители всеармейских состязаний, которые пройдут в конце июня-начале июля.
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05.06.2018
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