Украинский Су-25 пронесся над пляжем
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Штурмовики Су-25 ВВС Украины.
Источник: ukrmilitary.com
Штурмовик Су-25 ВВС Украины пролетел на высоте 10 метров над уровнем моря вдоль пляжа недалеко от села Кирилловка Запорожской области. Отдыхающие на пляже Азовского моря были взбудоражены.
Как утверждают очевидцы, это не первый такой полет. Ранее, в конце мая, этот Су-25 видели в районе шести часов утра. Он также пролетал очень низко над землей. Причины таких полетов неизвестны. Подобные полеты наблюдали отдыхающие Затоки Одесской области. Самолеты очень низко летали над пляжем.
Как объяснили представители Вооруженных сил Украины, полеты штурмовиков связаны с учениями, которые регулярно проводятся в этих регионах. Летчики учатся противодействовать противнику на низкой высоте. Угрозы безопасности для отдыхающих нет, так как самолет летел на условно допустимой высоте и на достаточно низкой скорости.
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04.06.2018
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