США предлагают Вьетнаму учебно-тренировочные самолеты



Министр обороны США Джеймс Мэттис.

Источник: © REUTERS/Michaela Rehle Министр обороны США Джеймс Мэттис.Источник: © REUTERS/Michaela Rehle

ЦАМТО, 4 июня. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США рассматривают возможность передачи Вьетнаму учебно-тренировочных самолетов и другого оборудования для укрепления военных связей между двумя странами.

По информации ресурса VNExpress.net, который ссылается на официальную газету вьетнамской армии, Дж.Мэттис сообщил своему вьетнамскому коллеге Нго Сюань Личу, что США намерены подписать соответствующие документы, чтобы заложить основу для дальнейшего сотрудничества.

По результатам переговоров министр обороны Вьетнама Нго Сюань Лич предложил поручить соответствующим структурам двух стран изучить предложение по передаче Ханою учебно-тренировочных самолетов.

Беседа министров обороны Вьетнама и США состоялась 1 июня в кулуарах азиатского форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Как уже сообщал ЦАМТО, Военно-воздушные силы Вьетнама год назад рассматривали возможность приобретения российских Як-130 в качестве УТС/УБС нового поколения для обучения пилотов истребителей Су-27 и Су-30.

Тогда об этом сообщило вьетнамское издание Baodatviet.vn со ссылкой на доклад полковника ВВС Нгуена Тьена.

Из доклада следовало, что используемые в настоящее время для обучения пилотов УТС L-39 "Альбатрос" должны быть списаны, а Як-130, представляющий собой современный самолет 4-го поколения, совместим с оборудованием имеющихся на вооружении ВВС Вьетнама истребителей Су-27 и Су-30.

По мнению Baodatviet.vn, хотя во вьетнамском оборонном ведомстве не подтвердили официально выбор Як-130, почти наверняка этот самолет завоевал особое внимание ВВС Вьетнама, которые не только высоко оценивают его возможности, но и видят логику получения боевой авиации от одного производителя (страны).

Однако, исходя из последнего заявления министра обороны США Дж.Мэттиса, очевидно, что Соединенные Штаты пытаются перехватить инициативу в данном вопросе.