На полигоне ЗВО проходят апробацию новейшие индивидуальные средства бронезащиты
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Военнослужащие Западного военного округа. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Артем Житенев
ЦАМТО, 4 июня. Военнослужащие разведывательных и инженерных подразделений ЗВО на полигоне окружного учебного центра в Ленинградской области испытали перспективные образцы индивидуальных средств бронезащиты и локализаторов взрыва.
В ходе штурма здания разведчики применили штурмовой пулестойкий бронещит "Булат", предназначенный для защиты человека от поражения из стрелкового оружия.
Также было отработано уничтожение взрывоопасного предмета с применением локализатора взрыва "Фонтан", который осуществляет подавление фугасных, осколочных, термических, термобарических и других разрушительных последствий взрыва на открытой местности и в замкнутых пространствах, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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04.06.2018
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