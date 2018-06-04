На полигоне ЗВО проходят апробацию новейшие индивидуальные средства бронезащиты



Военнослужащие Западного военного округа. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Артем Житенев Военнослужащие Западного военного округа. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Артем Житенев

ЦАМТО, 4 июня. Военнослужащие разведывательных и инженерных подразделений ЗВО на полигоне окружного учебного центра в Ленинградской области испытали перспективные образцы индивидуальных средств бронезащиты и локализаторов взрыва.

В ходе штурма здания разведчики применили штурмовой пулестойкий бронещит "Булат", предназначенный для защиты человека от поражения из стрелкового оружия.

Также было отработано уничтожение взрывоопасного предмета с применением локализатора взрыва "Фонтан", который осуществляет подавление фугасных, осколочных, термических, термобарических и других разрушительных последствий взрыва на открытой местности и в замкнутых пространствах, сообщает пресс-служба Западного военного округа.