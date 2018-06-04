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Свыше 300 инновационных проектов заявлены для участия в специальной экспозиции МО РФ на форуме "АРМИЯ-2018"

05.06.2018 ЦАМТО 519 0
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Военнослужашие у самоходной пушки 2С7М Малка на международном военно-техническом форуме Армия-2017
Военнослужашие у самоходной пушки 2С7М Малка на международном военно-техническом форуме Армия-2017.
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

ЦАМТО, 4 июня. В Минобороны России поступило свыше 300 заявок на участие в специальной экспозиции "Инновационный клуб", которая будет организована в рамках Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2018" в августе этого года.

Главным управлением научно-исследовательской деятельности Минобороны России (ГУНИД МО РФ) к участию в конкурсе были приглашены свыше 270 предприятий, организаций и учреждений.

В настоящее время от субъектов инновационной деятельности России поступило более 300 заявок. Для участия в работе "Инновационного клуба" заявлены инициативные разработки военного и двойного назначения по 11 тематическим направлениям.

Наибольший интерес к участию в специальной экспозиции "Инновационный клуб" проявили разработчики беспилотных летательных аппаратов, робототехники, технологий искусственного интеллекта и автоматизации, а также энергетических систем.

Специалистами ГУНИД МО РФ совместно с Федеральным государственным бюджетным научным учреждением (ФГБНУ) "Научно-исследовательский институт – Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы" проводится оценка поступивших предложений.

Победителям конкурса на безвозмездной основе будут предоставлены индивидуальные выставочные места и возможность участия во всех мероприятиях деловой программы "Инновационного клуба".

Каждый участник специальной экспозиции получит возможность продемонстрировать свои научно-технические достижения экспертам Минобороны России, представителям оборонно-промышленного комплекса и институтов развития.

Результаты конкурса по отбору экспонатов специальной экспозиции "Инновационный клуб" Международного военно-технического форума "Армия-2018" будут опубликованы на официальных информационных ресурсах Минобороны России до 16 июня 2018 года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
04.06.2018
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