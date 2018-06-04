Новейший малый ракетный корабль "Вышний Волочек" принят в состав Черноморского флота



Малый ракетный корабль "Вышний Волочек".

Источник: © Сергей Мальгавко/ТАСС Малый ракетный корабль "Вышний Волочек".Источник: © Сергей Мальгавко/ТАСС

ЦАМТО, 4 июня. В Севастополе 1 июня состоялась торжественная церемония освящения, подъема Военно-морского флага и приема в состав Черноморского флота (ЧФ) новейшего малого ракетного корабля (МРК) "Вышний Волочек".

Андреевский флаг был освящен в храме Архистратига Михаила, после чего морем доставлен на причал Минная стенка, где и прошла торжественная церемония, в которой приняли участие исполняющий обязанности командующего ЧФ вице-адмирал Александр Моисеев, представители Главного командования Военно-морского флота, правительства Севастополя и Зеленодольского судостроительного завода. Присутствующая на мероприятии делегация города Вышний Волочек и экипаж корабля подписали соглашение о сотрудничестве.

После подъема Андреевского флага экипаж МРК начнет отработку специальной задачи по повседневной организации службы на корабле и его приготовлению к бою и походу. Затем начнется второй этап подготовки, выходы в море с проведением учений и выполнением стрельб по воздушным, морским и береговым целям, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Справочно:

МРК "Вышний Волочек" является многоцелевым кораблем, который оснащен современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Он является шестым кораблем модернизированной серии "Буян-М", построенным для ЧФ. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным вооружением большой дальности – универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение кораблей проекта "Буян-М" – охрана и защита экономической зоны государства.