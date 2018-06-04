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Более 12,5 тыс. российских военных получили служебное жилье с начала года

05.06.2018 ТАСС 335 0
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Ключи от квартиры
Ключи от квартиры.
Источник: © Fotolia / Anna Baburkina

Пять лет назад свыше 100 тыс. военных ожидали получения жилья. Сейчас эта цифра составляет 21,3 тыс. человек, отметили в Минобороны РФ

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Свыше 12,5 тыс. российских военных получили служебное жилье с начала 2018 года. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"С начала текущего года департаментом жилищного обеспечения Минобороны России обеспечено служебными жилыми помещениями более 12,5 тыс. военнослужащих", - отметили в военном ведомстве.

В Минобороны напомнили, что еще пять лет назад количество очередников на служебное жилье превышало 100 тыс. человек. "К настоящему времени благодаря работе органов жилобеспечения в служебном жилье нуждаются 21,3 тыс. человек, кроме того, 60,7 тыс. получают денежную компенсацию за наем жилых помещений", - отметили в министерстве.

"До конца 2018 года военно-строительным комплексом Минобороны России планируется передать жилищным органам для заселения 51 дом на 6,1 тыс. квартир и четыре общежития на 1,6 тыс. мест", - процитировали в военном ведомстве руководителя департамента жилищного обеспечения Сергея Пирогова.
04.06.2018
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принадлежат ТАСС
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Россия
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