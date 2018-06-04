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Более 10,5 тыс. квартир передано для заселения военнослужащих в Москве

05.06.2018 ТАСС 300 0
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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ проводят занятия на стрельбище.
Источник: ТАСС / ООО «Интерпресс»

Для военнослужащих в столице строят 60 многоэтажных корпусов, отметили в Минобороны РФ

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Более 40 домов на 10,5 тыс. квартир передано для заселения военнослужащих в столице. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Свыше 10,5 тыс. квартир передано департаменту жилищного обеспечения Минобороны России для заселения военнослужащих в Москве. К настоящему времени из 60 многоэтажных корпусов, строящихся для военнослужащих в столице, под заселение переданы 42 жилых дома", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что полностью заселен микрорайон из десяти домов в 1795 квартир на Большой Очаковской улице.

Как рассказали в ведомстве, завершается работа по заселению микрорайона по улице Синявинская. "Под заселение уже передано 4573 квартиры - это 14 из 15 корпусов, что составляет 93% от построенного жилого фонда в данном микрорайоне. Кроме того, 700 квартир по улице Синявинская включены в специализированный жилищный фонд военного ведомства и будут использованы для заселения военнослужащих на время прохождения военной службы в качестве служебного жилья", - отметили в министерстве.
04.06.2018
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принадлежат ТАСС
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Россия
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Минoбороны РФ

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