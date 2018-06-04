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Оттава может ускорить модернизацию флота вертолетов AW101 Cormorant

06.06.2018 387 0
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AW101
Канадский Вертолет CH-149 Cormorant (AW101) демонстрирует свои поисково-спасательные возможности.
Источник: https://www.flightglobal.com/

Канада объявила о желании продолжить модернизацию вертолетов Agora Westland AW101 Cormorant компанией Leonardo Helicopters и возможно увеличит их парк с 14 до 21 единицы.


«Leonardo вместе с Team Cormorant ждут продолжения работы с правительством Канады, чтобы завершить анализ вариантов и сформировать требования к CMLU CH-149 (Cormorant Mid-Life Upgrade), силам и средствам усиления флота, тренажерам и обучению», сказал европейский производитель самолетов. В кооперацию по этой работе включены GE Canada, IMP Aerospace and Defense и Rockwell Collins Canada.


В Leonardo отметили, что для потенциального сохранения вертолетов AW101 Оттавы в рабочем состоянии до «2040 года и далее», программа модернизации будет заниматься проблемами износа и стоимости содержания.


Имеющийся канадский вертолет получит новое радиоэлектронное оборудование, оптико-электронные / инфракрасные датчики и РЛС с активной фазированной антенной решёткой Osprey компании Leonardo. Комплектация модели будет сформирована на базе модификации выбранной Норвегией для поисково-спасательных операций.


Увеличение партии ещё на 7 вертолетов Cormorant может быть реализовано производством новых вертолетов или адаптацией дополнительных вертолетов, после приобретения через США машин VH-71 из их аннулированной программы вертолета для президента.


С 2002 года Канада применяет AW101 в качестве основной поисково-спасательной машины и в Leonardo утверждают, что они обеспечили «исключительные зону покрытия и потенциал».


Автор: Крейг Хойл

Перевод: ВПК.name
04.06.2018
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Норвегия
США
Продукция
AW-101
MV-22 Osprey
Компании
Leonardo
Проекты
АФАР

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