Оттава может ускорить модернизацию флота вертолетов AW101 Cormorant
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Канадский Вертолет CH-149 Cormorant (AW101) демонстрирует свои поисково-спасательные возможности.
Источник: https://www.flightglobal.com/
Канада объявила о желании продолжить модернизацию вертолетов Agora Westland AW101 Cormorant компанией Leonardo Helicopters и возможно увеличит их парк с 14 до 21 единицы.
«Leonardo вместе с Team Cormorant ждут продолжения работы с правительством Канады, чтобы завершить анализ вариантов и сформировать требования к CMLU CH-149 (Cormorant Mid-Life Upgrade), силам и средствам усиления флота, тренажерам и обучению», сказал европейский производитель самолетов. В кооперацию по этой работе включены GE Canada, IMP Aerospace and Defense и Rockwell Collins Canada.
В Leonardo отметили, что для потенциального сохранения вертолетов AW101 Оттавы в рабочем состоянии до «2040 года и далее», программа модернизации будет заниматься проблемами износа и стоимости содержания.
Имеющийся канадский вертолет получит новое радиоэлектронное оборудование, оптико-электронные / инфракрасные датчики и РЛС с активной фазированной антенной решёткой Osprey компании Leonardo. Комплектация модели будет сформирована на базе модификации выбранной Норвегией для поисково-спасательных операций.
Увеличение партии ещё на 7 вертолетов Cormorant может быть реализовано производством новых вертолетов или адаптацией дополнительных вертолетов, после приобретения через США машин VH-71 из их аннулированной программы вертолета для президента.
С 2002 года Канада применяет AW101 в качестве основной поисково-спасательной машины и в Leonardo утверждают, что они обеспечили «исключительные зону покрытия и потенциал».
Автор: Крейг Хойл
Перевод: ВПК.name
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04.06.2018
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