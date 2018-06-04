Названы сроки испытания российской многоразовой космической ракеты
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Борис Сатовский.
Источник: Фонд перспективных исследований
Испытания первой многоразовой, возвращаемой космической ракеты намечены в России на 2022 год. Об этом агентству РИА Новости рассказал руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Борис Сатовский.
"Завершен аванпроект возвращаемого ракетного блока многоразовой ракетно-космической системы сверхлегкого класса. Определен облик перспективной многоразовой ракетно-космической системы. Летные испытания демонстратора системы намечены на 2022 год", — сказал он.
Сатовский уточнил, что ракета сможет выводить на орбиту до 600 килограммов полезного груза, после чего приземляться в район старта на обычную взлетно-посадочную полосу. Система будет работать на криогенном топливе "жидкий кислород — сжиженный метан", управляемый блок рассчитан на 50 полетов без замены маршевых двигателей. В базовой конструкции возвращаемого блока будут применены поворотное прямоугольное крыло большого размаха и классическое хвостовое оперение.
Среди преимуществ системы называется возможность запуска с мобильных пусковых комплексов.
30 мая научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что сверхтяжелая ракета в России не нужна, "потому что для нее нет нагрузок, а это уже миллиард рублей только на эскизный проект".
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04.06.2018
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