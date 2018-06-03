В случае кризиса в странах Балтии авиации НАТО будет трудно прийти на помощь - генерал ВВС Великобритании
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Бельгийский F-16 над Прибалтикой.
Источник: Belgian Air Force
Вместо миссий охраны воздушного пространства стан Балтии НАТО нужно постоянное решение
Таллин. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Государства Балтии нуждаются в более надежной охране воздушного пространства, чем нынешние ротируемые миссии ВВС стран НАТО, считает генерал-лейтенант ВВС Великобритании, автор рапорта о противовоздушной обороне государств Балтии Кристофер Харпер (Christopher Harper).
"У военно-воздушных сил России сейчас над балтийским морем практически неограниченная свобода деятельности, поэтому вместо миссий охраны воздушного пространства НАТО нужно постоянное решение. Для защиты воздушного пространства Балтии необходимо также обязательно сотрудничать с Финляндией и Швецией", - заявил он в воскресенье Эстонскому телевидению.
При этом генерал-лейтенант подчеркнул, что "защита союзников по НАТО является критической частью философии оборонительной организации. Мы в НАТО считаем статью 5 (о взаимной обороне - ИФ) абсолютной святыней".
Он невысоко оценил нынешнее состояние с обороной воздушного пространства стран Балтии.
Главной проблемой он считает отрыв воздушного пространства Балтии от воздушного пространства остальных государств НАТО. Оставляет желать лучшего и воздушное наблюдение в регионе. Поэтому в случае кризиса остальным ВВС остальных государств НАТО будет трудно прийти на помощь государствам Балтии, не исключает эксперт.
"В случае, если военно-воздушные силы России начнут представлять серьезную угрозу государствам Балтии, мы должны свои силы нарастить до всерьез воспринимаемого уровня воздушной обороны", - призвал К.Харпер.
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03.06.2018
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