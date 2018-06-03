В случае кризиса в странах Балтии авиации НАТО будет трудно прийти на помощь - генерал ВВС Великобритании



Бельгийский F-16 над Прибалтикой.

Источник: Belgian Air Force Бельгийский F-16 над Прибалтикой.Источник: Belgian Air Force

Вместо миссий охраны воздушного пространства стан Балтии НАТО нужно постоянное решение

Таллин. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Государства Балтии нуждаются в более надежной охране воздушного пространства, чем нынешние ротируемые миссии ВВС стран НАТО, считает генерал-лейтенант ВВС Великобритании, автор рапорта о противовоздушной обороне государств Балтии Кристофер Харпер (Christopher Harper).

"У военно-воздушных сил России сейчас над балтийским морем практически неограниченная свобода деятельности, поэтому вместо миссий охраны воздушного пространства НАТО нужно постоянное решение. Для защиты воздушного пространства Балтии необходимо также обязательно сотрудничать с Финляндией и Швецией", - заявил он в воскресенье Эстонскому телевидению.

При этом генерал-лейтенант подчеркнул, что "защита союзников по НАТО является критической частью философии оборонительной организации. Мы в НАТО считаем статью 5 (о взаимной обороне - ИФ) абсолютной святыней".

Он невысоко оценил нынешнее состояние с обороной воздушного пространства стран Балтии.

Главной проблемой он считает отрыв воздушного пространства Балтии от воздушного пространства остальных государств НАТО. Оставляет желать лучшего и воздушное наблюдение в регионе. Поэтому в случае кризиса остальным ВВС остальных государств НАТО будет трудно прийти на помощь государствам Балтии, не исключает эксперт.

"В случае, если военно-воздушные силы России начнут представлять серьезную угрозу государствам Балтии, мы должны свои силы нарастить до всерьез воспринимаемого уровня воздушной обороны", - призвал К.Харпер.