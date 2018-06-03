Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В случае кризиса в странах Балтии авиации НАТО будет трудно прийти на помощь - генерал ВВС Великобритании

04.06.2018 Интерфакс-АВН 283 0
0
Понравилась новость?
 0
F-16
Бельгийский F-16 над Прибалтикой.
Источник: Belgian Air Force

Вместо миссий охраны воздушного пространства стан Балтии НАТО нужно постоянное решение

Таллин. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Государства Балтии нуждаются в более надежной охране воздушного пространства, чем нынешние ротируемые миссии ВВС стран НАТО, считает генерал-лейтенант ВВС Великобритании, автор рапорта о противовоздушной обороне государств Балтии Кристофер Харпер (Christopher Harper).

"У военно-воздушных сил России сейчас над балтийским морем практически неограниченная свобода деятельности, поэтому вместо миссий охраны воздушного пространства НАТО нужно постоянное решение. Для защиты воздушного пространства Балтии необходимо также обязательно сотрудничать с Финляндией и Швецией", - заявил он в воскресенье Эстонскому телевидению.

При этом генерал-лейтенант подчеркнул, что "защита союзников по НАТО является критической частью философии оборонительной организации. Мы в НАТО считаем статью 5 (о взаимной обороне - ИФ) абсолютной святыней".

Он невысоко оценил нынешнее состояние с обороной воздушного пространства стран Балтии.

Главной проблемой он считает отрыв воздушного пространства Балтии от воздушного пространства остальных государств НАТО. Оставляет желать лучшего и воздушное наблюдение в регионе. Поэтому в случае кризиса остальным ВВС остальных государств НАТО будет трудно прийти на помощь государствам Балтии, не исключает эксперт.

"В случае, если военно-воздушные силы России начнут представлять серьезную угрозу государствам Балтии, мы должны свои силы нарастить до всерьез воспринимаемого уровня воздушной обороны", - призвал К.Харпер.
03.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Финляндия
Швеция
Эстония
Компании
СТАН
Проекты
NATO

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.06 12:38
  • 7
"Швабе" разработал беспилотник с "всевидящей камерой"
  • 04.06 12:35
  • 1
Молодежь предпочитает стиль милитари
  • 04.06 12:19
  • 11
Какой будет война между НАТО и Россией?
  • 04.06 12:13
  • 43
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 04.06 11:58
  • 1
Вооруженные силы США способны разнести на части китайские военные острова в Южно-Китайском море.
  • 04.06 11:45
  • 3
Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии
  • 04.06 11:25
  • 1
В американских автоматах M4A1 обнаружены дефекты
  • 04.06 10:55
  • 62
Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет
  • 04.06 10:29
  • 1
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 04.06 09:38
  • 41
Николай Меркушкин: "Прогрессу" официально поручена разработка новой ракеты-носителя "Союз-5"
  • 04.06 08:57
  • 8
Центр Хруничева прекратил работы над ракетой-носителем "Протон-Л"
  • 04.06 07:40
  • 16
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 04.06 05:29
  • 241
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 04.06 03:21
  • 14
"Уралвагонзавод" рассекретил "Деривацию ПВО"
  • 04.06 02:12
  • 8
Нового израильского убийцу танков показали на видео
другие обсуждаемые темы