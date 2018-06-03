Отчет России в Регистр обычных вооружений ООН за 2017 год

На веб-сайте Регистра обычных вооружений ООН появились данные из официального отчета Российской Федерации в Регистр за 2017 год.

Согласно приводимым там сведениям, Россия официально декларировала поставку в 2017 году на экспорт следующих вооружений, подпадающих под учет Регистра ООН. Как обычно, типы вооружения и техники в российском отчете не указываются, поэтому, где возможно, соответствующие примечания сделаны нами.

Переданные Сербии из наличия ВКС России истребители МиГ-29. Батайница, 20.10.2017 (с) Олег Иванов / РИА Новости

I. Основные танки: нет

II. Боевые бронированные машины:

Азербайджан - 61 (БМП-3 и БТР-82А - публикация)

Бангладеш - 170 (БТР-80 - публикация)

III. Крупнокалиберные артиллерийские системы:

Армения - 6 (РСЗО "Смерч")

IV. Боевые самолеты:

Ангола - 2 (Су-30К - публикация)

Китай - 10 (Су-35 - публикация)

Мьянма - 3 (Як-130 - публикация)

Сербия - 6 (МиГ-29 - публикация)

V. Боевые вертолеты:

Мали - 2 (Ми-35М - публикация)

VI. Боевые корабли:

Вьетнам - 2 (фрегаты проекта 11661Э - публикация)

VII (a). Ракеты и ракетные установки:

Индия - 5800 (предположительно, большая часть - ТУР "Рефлекс")

Китай - 120 (видимо, авиационные к Су-35)

Комментарий bmpd. Легко заметить, что с каждым годом российские отчеты в Регистр ООН страдают все большей неполнотой и значительная часть поставок в них не включаeтся. В результате российские отчеты за последние годы (включая 2017 год) окончательно превратились в полуфиктивные. В отчете за 2017 год не только полностью отсутствуют, например, поставки техники и вооружения в Ирак, не говоря уже о Сирии, но теперь в разряд "неупоминаемых" получателей перешли также, например, Египет (получавший в 2017 году истребители МиГ-29М/М2 и боевые вертолеты Ка-52), Алжир, Казахстан и другие, в том числе большая часть республик бывшего СССР.