Отчет России в Регистр обычных вооружений ООН за 2017 год
|
|
На веб-сайте Регистра обычных вооружений ООН появились данные из официального отчета Российской Федерации в Регистр за 2017 год.
Согласно приводимым там сведениям, Россия официально декларировала поставку в 2017 году на экспорт следующих вооружений, подпадающих под учет Регистра ООН. Как обычно, типы вооружения и техники в российском отчете не указываются, поэтому, где возможно, соответствующие примечания сделаны нами.
Переданные Сербии из наличия ВКС России истребители МиГ-29. Батайница, 20.10.2017 (с) Олег Иванов / РИА Новости
I. Основные танки: нет
II. Боевые бронированные машины:
Азербайджан - 61 (БМП-3 и БТР-82А - публикация)
Бангладеш - 170 (БТР-80 - публикация)
III. Крупнокалиберные артиллерийские системы:
Армения - 6 (РСЗО "Смерч")
IV. Боевые самолеты:
Ангола - 2 (Су-30К - публикация)
Китай - 10 (Су-35 - публикация)
Мьянма - 3 (Як-130 - публикация)
Сербия - 6 (МиГ-29 - публикация)
V. Боевые вертолеты:
Мали - 2 (Ми-35М - публикация)
VI. Боевые корабли:
Вьетнам - 2 (фрегаты проекта 11661Э - публикация)
VII (a). Ракеты и ракетные установки:
Индия - 5800 (предположительно, большая часть - ТУР "Рефлекс")
Китай - 120 (видимо, авиационные к Су-35)
Комментарий bmpd. Легко заметить, что с каждым годом российские отчеты в Регистр ООН страдают все большей неполнотой и значительная часть поставок в них не включаeтся. В результате российские отчеты за последние годы (включая 2017 год) окончательно превратились в полуфиктивные. В отчете за 2017 год не только полностью отсутствуют, например, поставки техники и вооружения в Ирак, не говоря уже о Сирии, но теперь в разряд "неупоминаемых" получателей перешли также, например, Египет (получавший в 2017 году истребители МиГ-29М/М2 и боевые вертолеты Ка-52), Алжир, Казахстан и другие, в том числе большая часть республик бывшего СССР.
|
03.06.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
04.06.2018 Россия представила в Регистр ООН отчет по поставкам ВиВТ за 2017 год
18.11.2015 От «Иглы» до авианосца — часть IV
27.02.2017 Танковый прорыв: что IDEX 2017 принес России
11.05.2011 Россия и Перу: партнерство, основанное на доверии и передовых оборонных технологиях
03.04.2018 Российские итоги оружейной выставки ArmHiTec 2018
25.12.2017 Новый рынок для российского оружия
07.11.2017 Острый меч и прочный щит – лучшая гарантия процветания государства
28.08.2017 Острый меч и прочный щит – лучшая гарантия процветания государства