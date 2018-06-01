Олег Лавричев: «Предприятиям ОПК нужна вторая нога – производство рыночно ориентированной продукции»



Совместное выездное заседание комиссии РСПП по ОПК и НАПП на базе Центрального научно-исследовательского института «Буревестник». (Фото: Александра Барыкина).

Источник: http://oaoapz.com/ Совместное выездное заседание комиссии РСПП по ОПК и НАПП на базе Центрального научно-исследовательского института «Буревестник». (Фото: Александра Барыкина).Источник: http://oaoapz.com/

Генеральный директор АО «АПЗ», председатель комитета по экономике и промышленности Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев на совместном выездном заседании комиссии РСПП по ОПК и НАПП поделился опытом возглавляемого предприятия по развитию диверсификации в рамках кластерной политики.

29 мая на базе Центрального научно-исследовательского института «Буревестник» собрались представители РСПП, Государственной Думы, Министерства обороны России, правительства Санкт-Петербурга, Нижегородской области, руководители объединений промышленников и предпринимателей ПФО. На повестке дня совещания были два вопроса – ход диверсификации на предприятиях ОПК и опыт реализации кластерной политики в регионах России. В современных экономических условиях тема актуальная и важная.

– Российский бизнес в рамках РСПП очень заинтересован работой по диверсификации ОПК, он ищет свое место, хочет понять, как минимизировать риски, как строить бизнес-программу будущей деятельности с учетом новых элементов, которые складываются вокруг диверсификации ОПК, – отметил в приветственном слове председатель комиссии РСПП по ОПК Анатолий Ткачук.

– Мы активно пропагандируем новые инструменты, которые создаются минпромторгом для того, чтобы проводить сегодня политику по диверсификации производства при использовании инструментов Фонда поддержки промышленности и инструментов самого минпромторга, – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Среди выступающих – представители северной столицы, Московской области, Татарстана и других регионов. Нижегородскую область представил в том числе и генеральный директор АПЗ Олег Лавричев, поделившийся опытом Арзамасского приборостроительного завода по диверсификации производства в рамках кластерной политики.

Участники заседания вели активную дискуссию по проблемным вопросам, а по итогам подготовили ряд предложений и рекомендаций, которые были переданы руководству РСПП для дальнейшей проработки с Правительством РФ.

Людмила Фокеева.

Текст выступления генерального директора АО «АПЗ», председателя комитета по экономике и промышленности Законодательного собрания Нижегородской области Олега Лавричева на совместном выездном заседании комиссии РСПП по ОПК и НАПП

Генеральный директор АО «АПЗ», председатель комитета по экономике и промышленности Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев. (Фото: Александра Барыкина). Источник: http://oaoapz.com/

Задача государственной важности

– Задача по диверсификации ОПК при выполнении Госпрограммы вооружений на 2018-2027 гг. и достижении заложенных показателей предусматривает по­этапное увеличение выпуска продукции гражданского применения. И эта задача, безусловно, является государственной. Реализуется она в целом для отрасли, для возможности поддержать прорывные технологии, которые традиционно рождаются в секторе ОПК, где закладываются возможности нашей технологической безопасности, освоения конкурентоспособной продукции, вывода ее на рынки. Предприятиям, имеющим значительный портфель заказов по ГОЗу (у некоторых это 80-90%), стоящим как на одной ноге, нужна вторая нога, связанная с производством рыночно ориентированной продукцией. И здесь не все так гладко обстоит.

Особенности высокотехнологичного сектора

Например, наше предприятие, как и многие другие в Нижегородской области, в среднесрочной перспективе имеет полную загрузку своих производственных мощностей и персонала вплоть до завершения новой ГПВ. Поэтому довольно проблематично будет в одночасье перестроить узкоспециализированные производственные мощности под гражданскую продукцию. Когда у нас возникнет такая потребность, на рынке уже многое будет решено. Вот в этом отрезке времени и заключаются риски тех предприятий, которые будут загружены или даже перегружены заказами Минобороны на весь горизонт ГПВ. И здесь существует необходимость более глубокого, с учетом специфики предприятий и их загрузки, участия минпромторга в плановой работе с предприятиями ОПК, освобождающимися от выполнения госзаказов.

Понимая неизбежность повторного витка диверсификации, мы приняли решение создать при АПЗ Арзамасское приборостроительное конструкторское бюро, задачей которого является – дозагрузить высвобождающиеся мощности новой высокотехнологичной, конкурентоспособной номенклатурой изделий, создать новые линейки продуктов.

Подготовка кадров

Не последним стоит вопрос подготовки и переподготовки инженерных кадров, так как проектирование и производство военной и гражданской продукции – это разные процессы. Военная продукция – это штучный товар, гражданская продукция – массовое производство. В этой связи было бы правильным инженерные кадры, маркетинговые и специалистов отдела продаж, то есть направления, где у нас недостаточно компетенции, направлять на обучение и изучение передового опыта в зарубежье, где очень активно можно погрузиться в эту среду и понять, как все это выстраивается.

История кластерной политики из 90-х

Так сложилось, что традиционно у нашего предприятия всегда в портфеле заказов была продукция, ориентированная на гражданский рынок – это медицинская техника, приборы учета, расходометрия. Хотя у нее и небольшая доля в общем объеме. Мы считаем эффективным выбранное Правительством области направление диверсификации через реализацию кластерной политики с локализацией общих задач по отраслевому принципу. Подобный опыт объединения усилий различных организаций для решения новых задач и создание востребованных продуктов успешно был реализован предприятием в 90-е годы при проведении конверсии производства. Мы смогли защитить ряд конверсионных программ и привлечь средства на создание медицинских приборов и автокомпонентов, используя тот же принцип, просто он не назывался кластерной политикой.

Сейчас мы видим, как при непосредственной поддержке Правительства области успешно создаются и работают новые кластеры. Мы также участвуем в организации биомедицинского кластера, который как раз сейчас проходит регистрацию. Наша организация выбрана координатором по этому проекту. Мы привлекаем для участия в кластере в сотрудничестве с Агентством по кластерной политике Нижегородской области профильные предприятия и научные организации.

Об инновационных разработках

В ближайшей перспективе мы также видим наше участие в разработке, освоении и производстве новой медицинской системы для фиксации позвоночника.

Работы ведутся совместно с НИИ травматологии и ортопедии Нижнего Новгорода. С этим проектом мы участвуем в федеральном конкурсе «Кооперация» на грант по теме НИОКР высокотехнологичных медицинских изделий. Здесь АО «АПЗ» выступит в роли индустриального партнера и соинвестора. Уже проведены соответствующие маркетинговые исследования перспективных медицинских изделий, выбран научный партнер в лице Приволжского исследовательского медицинского университета (бывшей НижГМА) и малое инновационное предприятие для совместной работы. Сейчас мы ожидаем подведения итогов проводимого конкурса.

О важности совместной работы

В условиях санкционного режима использование такого инструмента развития бизнеса, как кластерная политика, будет способствовать эффективному освоению и продвижению на рынки новых продуктов. Еще раз подчеркиваю, здесь важно понять, какие в этом направлении нужно убрать административные препоны, мешающие эффективному использованию кластерной модели продвижения бизнеса на рынки, сформировать действенные меры поддержки, в т.ч. путем внедрения новых законодательных норм.

Такой подход к поддержке предприятий ОПК добавит возможностей в реализации проектов диверсификации «оборонки» Нижегородской области. Мы над этим работаем вместе с Ассоциацией промышленников, минпромторгом, комитетом Заксобрания по экономике и промышленности. Вместе с НАПП провели собрание, касающееся объединения усилий предприятий промышленности региона в продвижении своей высокотехнологичной продукции и возможности ее поставок на предприятия корпорации «Росатом». Работа идет полным ходом в практической плоскости. Объединяя общие усилия, мы достигнем нужного результата.