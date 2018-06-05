Госзаказ на диверсификацию



Участники совещания, проведенного 29 мая на базе центрального научно-исследовательского института "Буревестник". Участники совещания, проведенного 29 мая на базе центрального научно-исследовательского института "Буревестник".

Олег Лавричев: "Предприятиям ОПК нужна вторая нога – производство рыночно ориентированной продукции"

Ход диверсификации на предприятиях ОПК и опыт реализации кластерной политики в регионах России составили повестку дня совещания, проведенного 29 мая на базе центрального научно-исследовательского института "Буревестник". Здесь собрались представители РСПП, Государственной думы, Министерства обороны России, правительства Санкт-Петербурга, Нижегородской области, руководители объединений промышленников и предпринимателей ПФО. В современных экономических условиях оба вопроса – первостепенной важности.

В совместном выездном заседании комиссии РСПП по ОПК и Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей генеральный директор АО "АПЗ", председатель комитета по экономике и промышленности Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев. Он поделился опытом возглавляемого предприятия по развитию диверсификации в русле кластерной политики. Фото: Александр Барыкин

"Российский бизнес, объединяемый РСПП, очень заинтересован работой по диверсификации ОПК, – сказал в приветственном слове председатель комиссии РСПП по ОПК Анатолий Ткачук. – Он ищет свое место, хочет понять, как минимизировать риски, как строить бизнес-программу будущей деятельности с учетом новых элементов, которые складываются вокруг диверсификации ОПК".

"Мы активно пропагандируем новые инструменты, которые создаются Минпромторгом для того, чтобы проводить сегодня политику по диверсификации производства при использовании инструментов Фонда поддержки промышленности и самого Минпромторга", – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Среди выступающих были представители Cеверной столицы, Московской области, Татарстана и других регионов. Нижегородскую область представлял в том числе и Олег Лавричев, поделившийся опытом Арзамасского приборостроительного завода по диверсификации производства ОПК в русле кластерной политики. Подчеркнув, что это задача государственной важности, он рассказал о специфике предприятий высокотехнологичного сектора ОПК, опыте диверсификации 90-х, об участии АПЗ в медицинском кластере и новых перспективных разработках, затронул проблему подготовки кадров, необходимости объединения усилий промышленников, правительства и законодательной власти для решения актуальных проблем.

"Задача по диверсификации ОПК, безусловно, является государственной. Реализуется она в целом для отрасли, для возможности поддержать прорывные технологии, которые традиционно рождаются в секторе ОПК, где закладываются возможности нашей технологической безопасности, освоения конкурентоспособной продукции, вывода ее на рынки. Предприятиям, имеющим значительный портфель заказов по ГОЗ (у некоторых он составляет 80–90%), стоящим как бы на одной ноге, нужна вторая нога, связанная с производством рыночно ориентированной продукции", – сказал генеральный директор АО "АПЗ", председатель комитета по экономике и промышленности ЗСНО Олег Лавричев.

Состоялась оживленная дискуссия по проблемным вопросам. По итогам заседания подготовлен ряд предложений и рекомендаций, которые были переданы руководству РСПП для дальнейшей проработки с федеральным правительством.

Людмила Фокеева

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 21 (734) за 5 июня 2018 года