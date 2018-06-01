В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
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Самолеты-перехватчики Су 27. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Разведывательную деятельность у воздушных и морских границ России за неделю вели 19 летательных аппаратов, такие данные приводятся в инфографике, которую публикует газета вооруженных сил "Красная звезда".
Согласно данным инфографики, дежурные силы ПВО выполнили восемь вылетов на перехват и сопровождение.
Нарушений российских границ допущено не было.
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01.06.2018
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