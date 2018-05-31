Pinaka повысила точность



Залп РСЗО Pinaka Mark-1.

Источник: defenceforumindia.com Залп РСЗО Pinaka Mark-1.Источник: defenceforumindia.com

Индийская реактивная система залпового огня Pinaka стала высокоточной. Сегодня, 31 мая, портал indiatimes.com сообщил о том, что исследовательский центр Imarat, входящий в состав Организации оборонных исследований и разработок (DRDO), провёл успешные пуски модернизированных ракет из этой РСЗО.

Тестирование проходило на полигоне PXE, расположенном возле города Чандипур (штат Орисса). В DRDO испытания называют успешными, указывая, что перед поступлением на вооружение новой версии РСЗО предстоит пройти ещё несколько этапов тестирования.

В отличие от ракет первой версии, которые были неуправляемыми и могли преодолевать до 40 км, новая модификация может корректировать направление полёта и поражать цели на дистанции до 70 км. При этом габариты ракеты остались прежними, что позволяет использовать их с существующими пусковыми установками.

Реактивная система залпового огня Pinaka была разработана индийским Ведомством исследований и разработки вооружений (ARDE) и в 1999 году поступила на вооружение армии Индии в качестве замены РСЗО БМ-21 "Град". Индийские установки могут использоваться для поражения строений, инфраструктуры, живой силы и бронированной техники. Кроме того, с помощью РСЗО Pinaka возможна дистанционная постановка противотанковых и противопехотных минных полей.