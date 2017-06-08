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"Пинака" заменит "Град"

09.06.2017 Военный паритет 375 0
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Pinaka Mark-I
ПУ РСЗО Pinaka Mark-I на военном параде
Источник: Shiv Kumar Pushpakar

Министерство обороны Индии планирует приобрести дополнительно три полка РСЗО типа Pinaka, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на thehindubusinessline.com (7 июня).

Общее количество ПУ в трех полках составит 60 единиц, в декабре 2016 года был подписан контракт на поставку 40 установок. РСЗО создана двумя частными компаниями - Tata и Larsen and Toubro (L&T) в сотрудничестве с государственной организацией военных разработок DRDO. Ожидается, что контракт будет выдан в течение ближайших нескольких недель.

Дальность стрельбы РСЗО составляет 35 км, система имеет малое время реакции и высокую скорострельность. "Пинака" должна заменить БМ-21 "Град" советской эры. Платформа может стать испытательным стендом для испытаний новых ракетных систем. Версия Pinaka Mark-II в отличие от базовой Mark-I будет оснащена управляемыми ракетами с дальностью поражения целей до 55 км. Отмечается, что повышенная точность стрельбы позволит уничтожить цель меньшим количеством ракет.
08.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Pinaka РСЗО
Град РСЗО
Компании
DRDO
Tata Motors

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