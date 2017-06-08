"Пинака" заменит "Град"



ПУ РСЗО Pinaka Mark-I на военном параде

Источник: Shiv Kumar Pushpakar ПУ РСЗО Pinaka Mark-I на военном парадеИсточник: Shiv Kumar Pushpakar

Министерство обороны Индии планирует приобрести дополнительно три полка РСЗО типа Pinaka, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на thehindubusinessline.com (7 июня).

Общее количество ПУ в трех полках составит 60 единиц, в декабре 2016 года был подписан контракт на поставку 40 установок. РСЗО создана двумя частными компаниями - Tata и Larsen and Toubro (L&T) в сотрудничестве с государственной организацией военных разработок DRDO. Ожидается, что контракт будет выдан в течение ближайших нескольких недель.

Дальность стрельбы РСЗО составляет 35 км, система имеет малое время реакции и высокую скорострельность. "Пинака" должна заменить БМ-21 "Град" советской эры. Платформа может стать испытательным стендом для испытаний новых ракетных систем. Версия Pinaka Mark-II в отличие от базовой Mark-I будет оснащена управляемыми ракетами с дальностью поражения целей до 55 км. Отмечается, что повышенная точность стрельбы позволит уничтожить цель меньшим количеством ракет.