Чем индийская версия реактивных "Смерчей" отличается от обычных

Самая необычная версия российской реактивной системы залпового огня "Смерч" находится на вооружении индийской армии. Речь идет о модификации 9А52-2Т.

#TigervsDragon

Indian Army uses BM-21 Grad and BM-30 Smerch. Grad has a range of 20 km and Smerch 80-90 km.

And here are ranges of indigenous MBRLs.

However, India thinks for other option to deal with threats. Will discuss in next tweet.https://t.co/CAeRshj2gl pic.twitter.com/RATIfnphvQ — Vinod DX9 (@VinodDX9) June 5, 2020

Если большинство боевых машин данной 300-мм РСЗО используют в качестве шасси известные и проверенные многолетней эксплуатацией МАЗ-543М с колесной формулой 8х8, то индийская сторона выбрала чешские Tatra-816. Этот полноприводный автомобиль выпускается у них по лицензии, и специальная модификация имеет уже пять осей.

Как и у обычной установки, на нее установлены 12 направляющих, предназначенных для запуска 800-килограммовых реактивных снарядов, способных поражать цели на дистанции до 90 км. На борту имеются автоматизированные системы управления наведением, навигации и топопривязки, закрытые системы связи. Благодаря этому время подготовки к применению не превышает 2 минут.

Полный залп осуществляется всего за 38 секунд. Площадь поражения - 67,2 га. Вес "Смерча" - 39 500 кг, длина достигает 12 400 мм. Он способен преодолевать двухметровый ров и брод глубиной до 1,25 м. Радиус поворота -15 метров. Максимальная скорость - 90 км/ч. Запас хода по топливу - 850 км. Боевой расчет состоит всего из трех военнослужащих.

Также на шасси Tatra выполнена транспортно-заряжающая машина. По открытым данным, всего было закуплено 38 9А52-2Т. В настоящее время на вооружении индийский армии продолжают находиться около полутора сотен единиц БМ-21 "Град".

Кроме того, национальная оборонная промышленность освоила производство собственных реактивных установок Pinaka двух модификаций на базе Тatra-815. Сообщалось, что в зависимости от типа боеприпасов они способны уничтожать цели на дистанциях от 37,5 до 75 км. Всего имеется около 80 таких РСЗО.

Алексей Брусилов