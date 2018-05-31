Советского "Комара" превратили в грозу "Апачей" и F-16

В Йемене "засветилась" очень необычная пусковая установка авиационных ракет с тепловой головкой самонаведения Р-60. Местные умельцы установили направляющие на пикапе Toyota.

some of the more interesting weapons captured in Yemen in the past day or so. Truck mounted soviet R-60 air to air missiles and what looks like some anti ship missiles? Not really sure pic.twitter.com/96mFJ8PyK7 — Lost Weapons (@LostWeapons) 30 мая 2018 г.

Данная ракета "воздух-воздух" могла применяться йеменскими самолетами МиГ-21, МиГ-29, Су-22. После фактического уничтожения авиационного парка этой страны силами коалиции под руководством Саудовской Аравии оставшиеся средства поражения стали использовать повстанцы-хуситы для целей противовоздушной обороны.

Ранее на юге Аравийского полуострова уже неоднократно, в том числе и успешно, применяли импровизированные зенитные установки. Правда, с более крупными Р-27Т в качестве вооружения. Для их наведения используют станции с тепловизионными каналами. Это оборудование было демонтировано с американских вертолетов UH-1H, закупавшихся еще до начала гражданской войны.

На самодельном комплексе с Р-60 обошлись более простым прицельным приспособлением. Поэтому, по всей видимости, боевое применение было возможно только в дневное время.

Ракета с инфракрасной головкой самонаведения "Комар" данного типа весит около 43,5 кг. Вес боевой части достигает 3 кг. Длина более 2 м. Дальность пуска на малых высотах составляет до 1,5 км. Скорость ракеты - 2,5-3М.

Ранее Р-60 уже пытались использовать для запуска с наземных пусковых установок. Так, в бывшей Югославии был создан буксируемый зенитный комплекс "Праща". Позже в Сербии появился самоходный вариант с доработанными ракетами. В качестве базы использовалась 30-мм чехословацкая ЗСУ типа "Прага" M53/59 "Ящерица". Правда, такая система так и не была принята на вооружение.

Алексей Брусилов