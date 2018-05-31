Научно-технический совет ОСК обсудил запросы судостроителей в инновационной сфере



Судостроительный завод "Янтарь".

Источник: © Марина Лысцева/ТАСC Судостроительный завод "Янтарь".Источник: © Марина Лысцева/ТАСC

ЦАМТО, 31 мая. На площадке демонстрационного центра ОСК в парке "Патриот" состоялось заседание научно-технического совета (НТС) компании. Участники обсудили внедрение цифровых технологий в судостроении и основные запросы на инновации в отрасли.

В рамках научно-технического совета прозвучали доклады представителей Крыловского государственного научного центра, компаний "КБ Навис" и "Компан Марин", Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ), Высшей школы экономики и "ОСК-Технологии".

Наиболее обсуждаемыми темами стали особенности проектирования и эксплуатации беспилотных судов, развитие технологий робототехники, а также новации в области систем управления судами.

Выступая на заседании НТС, председатель совета, президент ОСК Алексей Рахманов отметил, что "трансформация привычного судостроения под влиянием роботизации неизбежна. Вопрос только в том, насколько мы с вами успеем к ней подготовиться. Именно это определит, станем ли мы лидерами или аутсайдерами на своем направлении".

Заседание научно-технического совета предварило проектно-аналитическую сессию ОСК, запланированную на 4-6 июня в СПбГМТУ. Основным предметом обсуждения станет формирование и актуализация единых подходов к инновационному развитию корпорации. Также состоится презентация краудсорсинговой платформы ОСК.

Гостями сессии станут, в том числе представители Минпромторга, Минэкономразвития, Минобразования и Сколковского института, сообщает пресс-служба АО "ОСК".