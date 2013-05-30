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МВД Украины получит 55 вертолетов компании Airbus Helicopters

31.05.2018 ЦАМТО 86 0
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Выведенные из эксплуатации вертолеты Airbus Helicopters H225 (EC225LP)
Выведенные из эксплуатации вертолеты Airbus Helicopters H225 (EC225LP).
Источник: aviationweek.com

ЦАМТО, 30 мая. Представители Украины и Франции 29 мая в Париже подписали межправительственное соглашение в рамках проекта закупки для МВД Украины 55 новых вертолетов производства компании Airbus Helicopters.

Согласно пресс-релизу украинского МВД, документ от имени правительств двух стран подписали министр внутренних дел Арсен Аваков и государственный секретарь Министерства экономики и финансов Франции Дельфин Жени-Стефан.

"Сегодня мы подписали соглашение между французской и украинской стороной, общая стоимость которого составляет около 551 млн. евро. По условиям соглашения, французская сторона в два этапа поставит в Украину сначала 37 вертолетов компании Airbus Helicopters, а затем еще 18 вертолетов. Из них будет поставлен 21 вертолет модели Н-225, которые имеют грузоподъемность более 10 т. Такая техника не производится в Украине, а нам она очень нужна. Уже в этом году мы получим первые четыре такие машины", – отметил А.Аваков.

Соглашение предусматривает поставку МВД Украины вертолетов трех типов – Н-145, Н-125 и Н-225, которые пополнят уже существующий вертолетный парк машин советского производства Ми-8.

Основными задачами вертолетных подразделений МВД названы: аэромедицинская эвакуация, спасательные операции, поддержание общественного порядка, антитеррористические и специальные операции, охрана государственной границы и обеспечение безопасности на дорогах.А.Аваков отметил, что в бюджете МВД была заложена сумма в один миллион гривен на обновление вертолетного парка. Кроме того, французская сторона предоставляет выгодный кредит по межправительственному соглашению под 1% годовых, сообщает пресс-служба МВД Украины.
30.05.2018
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Страны
Украина
Франция
Продукция
Ми-8
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Проекты
Медицина

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