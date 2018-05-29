В России завершили первый этап освидетельствования самолета Ту-214ОН
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Cамолет Ту-214ОН.
Источник: Максим Блинов/РИА Новости
В подмосковной Кубинке успешно завершили первый этап освидетельствования нового самолета Ту-214ОН. Этот самолет оснащен отечественной цифровой аппаратурой наблюдения. Ее собираются применять в рамках Договора по открытому небу.
В мероприятиях в Кубинке участвовали 56 иностранных специалистов из двадцати государств-участников Договора по открытому небу, сообщает ТАСС. По словам начальника российского Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, зарубежным экспертам показали особенности самолета, а они связаны как раз с установкой цифровой аппаратуры. Эксперты познакомились и с наземным комплексом обработки, и провели измерения на оптическом тест-объекте, применяемом для определения разрешения цифровой аппаратуры наблюдения.
Эксперты работали не только в наземном комплексе обработки, они еще четыре раза поднимались в небо на Ту-214ОН. И с высоты провели аэрофотосъемку оптического тест-объекта. По итогам обработки всех данных эксперты подтвердили значения высот, на которых может использоваться аппаратура наблюдения самолета.
Окончательный этап освидетельствования пройдет в сентябре нынешнего года.
Светлана Цыганкова
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29.05.2018
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