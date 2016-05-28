В ОСК назвали сроки появления у России атомных подлодок шестого поколения



Атомная подводная лодка (АПЛ). Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Минобороны РФ Атомная подводная лодка (АПЛ). Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Минобороны РФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Атомные подлодки шестого поколения могут появиться в России через 20 лет, заявил РИА Новости президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Это, наверное, разговор на лет через 20", - сказал Рахманов, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также отметил, что пока сложно сказать, что из себя будут представлять подлодки шестого поколения, так как, по его словам, "мы будем очень аккуратно двигаться с развитием в этом направлении", так как подлодки пятого поколения будут настолько тихими, что сольются с шумом мирового океана, "и тогда будет не очень понятно, что такое подлодка шестого поколения".

Ранее Рахманов заявил, что завершено концептуальное проектирование и определение облика подлодки пятого поколения "Хаски", ведется разработка ее тактико-технических характеристик.

О многоцелевых АПЛ пятого поколения проекта "Хаски" мало открытой информации. Известно, что эта субмарина будет носителем перспективного ракетного комплекса с гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон", впервые упомянутого в СМИ в феврале 2011 года. Кроме того, срок службы АПЛ составит более 50 лет и она будет оснащена робототехническими комплексами. Как ранее заявил заместитель главкома ВМФ России по вооружению Виктор Бурсук, строительство АПЛ проекта "Хаски" будет заложено в госпрограмме вооружения на 2018-2025 годы.