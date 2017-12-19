Атомную подлодку нового поколения оснастят роботами
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Атомная подводная лодка. Архивное фото.
Источник: © Фото : Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Многоцелевую атомную подлодку пятого поколения "Хаски" оснастят робототехническими комплексами, заявил РИА Новости начальник сектора робототехники Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит" Олег Власов.
"Хаски" технически отличается от того, что мы видели. Есть ли там робототехника? Есть робототехника… есть военная, есть специальная, есть и та, которая может использоваться в гражданке", - сказал Власов.
По его словам, робототехника на подлодке сможет работать как в воздухе, так и в воде.
"Разработки уже идут, сейчас облики сверстаны, они будут детализироваться", - отметил он.
Ранее стало известно, что облик "Хаски" уже определен и до конца декабря его представят главкому ВМФ. Научно-исследовательскую работу по проекту закончат в следующем году.
Строительство подлодки планируется заложить в госпрограмму вооружения на 2018-2025 годы. Открытой информации о проекте мало, однако известно, что субмарина сможет нести новейшую гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон".
Информация о технических характеристиках "Циркона" держится в секрете, предположительно, его дальность может составлять 300-400 километров, скорость - порядка 5-6 Махов. Типовые скорости современных ударных ракет российского флота - 2-2,5 Маха.
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19.12.2017
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