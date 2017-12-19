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Многоцелевая АПЛ пятого поколения "Хаски" будет оснащена робототехническими комплексами

20.12.2017 ЦАМТО 171 0
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Хаски
Эскиз атомной подводной лодки пятого поколения проекта "Хаски".
Источник: https://balancer.ru/

ЦАМТО, 19 декабря. Многоцелевая АПЛ пятого поколения "Хаски" будет оснащена робототехническими комплексами, работающими в воде и воздухе. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил начальник сектора робототехники Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит" Олег Власов.

"Хаски" технически отличается от того, что мы имеем. Есть ли там робототехника? Есть робототехника… есть военная, есть специальная, есть и та, которая может использоваться в гражданской сфере", – сказал О.Власов.

"Могу сказать, что на "Хаски" будет робототехника, работающая в двух средах. Разработки уже идут, сейчас облики сверстаны, они будут детализироваться", – цитирует "РИА Новости" О.Власова.

Ранее О.Власов сообщил "РИА Новости", что облик "Хаски" определен и до конца декабря будет представлен главкому ВМФ. Научно-исследовательскую работу по проекту подлодок "Хаски" завершат в следующем году.

Как отмечает агентство, строительство подлодки планируется заложить в госпрограмму вооружения на 2018-2025 годы. Открытой информации о проекте мало, однако известно, что эта АПЛ сможет нести новейшую гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон".

Ракетный комплекс с "Цирконом" – новейшая разработка российских конструкторов. По сведениям из открытых источников, его созданием занимается "НПО машиностроения". Информация о технических характеристиках "Циркона" держится в секрете, предположительно, его дальность может составлять 300-400 км, скорость – порядка 5-6М.
19.12.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Компании
НПО машиностроения
Проекты
ГЗЛА
Робот
РТК
Хаски

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