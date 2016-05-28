Глава "Гражданских самолетов Сухого": публичная презентация МС-21 может состояться в Китае
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Александр Рубцов.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
О планах по поставкам самолётов Sukhoi SuperJet-100 за рубеж и первой публичной презентации самолета МС-21 в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ рассказал Александр Рубцов
- Александр Иванович, здравствуйте еще раз. Спасибо большое, что нашли время к нам зайти. Скажите, пожалуйста, как проходит ваш форум? Может быть, что-нибудь значительного подписали или планируете подписать?
- Форум для нас достаточно активный, провели много встреч: с клиентами, с финансирующими организациями, с банками. Мы подписали несколько соглашений сегодня, посвященных продвижению нашей продукции в страны Африки и в Саудовскую Аравию. Встречаемся также с нашими производственными партнерами, с инжиниринговыми компаниями, которые нам важны при разработке новой модели регионального самолета SSJ-100, который мы выпускаем.
- Что это за соглашения?
- Это соглашения о сотрудничестве с финансовыми организациями Африканского континента и Ближнего Востока, которые будут содействовать финансированию продаж самолетов российского производства на Африканском континенте.
- Летом пройдёт один из крупнейших мировых авиасалонов, Фарнборо в Великобритании. По политическим причинам Россия сократила своё участие в салоне почти до минимума. Планирует ли ГСС посетить авиасалон, какая повестка у вас там запланирована?
- Мы планируем участвовать в Фанборо. Гражданский сегмент нашей авиационной промышленности там будет представлен. Мы не планируем привозить новые самолеты, потому что мы их уже показали не так давно в Сингапуре – модификацию SSJ-100 с новыми законцовками. Поэтому статическую экспозицию мы пока не планируем. Но, с другой стороны, запланирован очень большой объем встреч с поставщиками, с финансовыми организациями, кто нас финансирует, с клиентами, в первом числе, с европейскими. С точки зрения подписания, мы готовим кое-какие документы. Конечно, ситуация (политическая - прим. ТАСС) не простая.
- Когда может состояться первый публичный показ нового самолёта МС-21, возможно ли, что это произойдёт в течение 2018 года?
- Рассматриваем сейчас такие возможности. Есть несколько вариантов. Если график авиационных испытаний будет позволять, рассматривается вариант показа нашего самолёта на авиасалоне в Чжухае (пройдёт осенью 2018 года - прим. ТАСС) . Окончательное решение пока по этому вопросу не принято, окончательно выработаем решение летом. Все будет зависеть от того, как будут идти испытания, и будет ли у нас возможность практически целую неделю выделить из графика испытаний самолета на период его демонстрации на авиасалоне.
- Хорошо. Возвращаясь к ключевому продукту, самолету SSJ-100, Минпромторг сообщал, что камбоджийская компания Bassaka Air заинтересовалась самолетом. Там как-то идет переговорный процесс? Когда может быть заключён твёрдый контракт?
- У нас в данный момент постоянно проходят переговоры с разными авиакомпаниями: в Европе, в Африке, в Азии, в России. Подписываем соглашение о намерениях. Подписываем твердые контракты. Я бы так сказал, что из 10 соглашений о намерениях контракты в среднем попадают около половины. Из 100 потенциальных обменов письмами о заинтересованности в реальную работу попадает 25%.
С другой стороны, мы развиваем возможность сотрудничества с европейскими авиакомпаниями в принципе, и мы видим интерес со стороны, в первую очередь, в Балканском регионе. Поэтому мы активно ведем переговорный процесс со всеми участниками рынка в этом сегменте. Не исключено, что мы выйдем на определенные договоренности в самое ближайшее время.
- Ваш крупнейший зарубежный заказчик, мексиканская Internet, планирует переводить опцион на 10 самолётов в твёрдый контракт?
- Interjet остается нашим крупнейшим заказчиком. Пока там летает 22 самолета. Мы обсуждаем с ними план поставок еще восьми машин, точнее их график. Компания несколько корректирует собственные производственные планы, производственные процессы. И они часть своего флота вынуждены перебазировать из Мельбурна в другие города. Связано это с дефицитом слотов. Поэтому ожидаем, что корректировка до конца года завершится. У нас появится ясность в наших дальнейших планах.
- И хотелось бы поговорить про российско-китайский широкофюзеляжный самолёт CR929: насколько вероятно, что на самолет будут установлены двигатели Rolls-Royce: сообщалось, что они направили вам предложение?
- Вы знаете, мы сейчас находимся на стадии рассылки предложений всем основным участникам потенциальным, производственным кооперациям и, насколько я в курсе дела, пока вопрос по выбору конкретному силовой установки не решен, мы только разослали требования и получаем предложения от всех заинтересованных участников.
- Есть пожелание по доле российских комплектующих в самолёте?
- Вы знаете, поскольку это совместных российско-китайский проект, то здесь кооперации потенциальные будут участвовать и российские, и зарубежные, и китайские, в том числе, поставщики в тех направлениях, или в тех сегментах, где есть отличие компетенции, где есть конкурентоспособная продукция, которую можно на этот самолет установить. Поэтому сегодня сказать с какой-то точностью, какая будет доля российских поставщиков, европейских, американских и китайских — довольно трудно. Скорее всего, это мы сможем для себя более-менее четко представить к концу года.
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26.05.2018
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