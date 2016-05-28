За четыре часа до мировой войны



Источник: Фото: Omar Sanadiki / Reuters Источник: Фото: Omar Sanadiki / Reuters

The New York Times рассказала о подробностях битвы за Дэйр-эз-Зор

The New York Times (NYT) со ссылкой на "документы Пентагона" и беседы с американскими военными представила самую подробную к настоящему времени картину масштабной битвы за нефтеперерабатывающий завод Conoco в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор в феврале этого года. Тогда, по данным США, было убито до 300 сирийских военных и "российских наемников".

Газета The New York Times представила первое подробное описание событий у города Дэйр-эз-Зор, случившихся в феврале этого года. Тогда при атаке на американский нефтеперерабатывающий завод были убиты около 300 сирийских военнослужащих и тех, кого в США называют "российскими наемниками".

Сама операция, по данным США, продолжалась не менее четырех часов. Эксперты назвали ее самым опасным столкновением за все время гражданской войны в Сирии, поскольку "речь шла о непосредственном столкновении американских военных с российскими".

По словам американских военных, которых опросила NYT, серьезного столкновения сторон ничего не предвещало. Группа военнослужащих США из отряда специального назначения "Дельта" численностью 30 человек оказывали военную поддержку курдским повстанцам и их сирийским союзникам в районе нефтеперерабатывающего завода Conoco. В нескольких десятках километров находились группа морских пехотинцев США и отряд "зеленых беретов", которые, как утверждают источники газеты, собирали информацию, поступавшую с беспилотных разведчиков, и передавали ее "Дельте". Примерно в три часа дня по местному времени американцы отметили приближение к заводу сирийских сил. К вечеру на подступах к заводу были замечены 500 военных и 27 танков и БМП. Предполагалось, что ответить на нападение, если таковое последует, кроме находившихся непосредственно у завода американских сил и их союзников, должна будет группа "зеленых беретов" численностью 16 человек.

В 20:30 по местному времени три танка Т-72 выдвинулись на расстояние чуть более километра от завода, к 22:00 американцы заметили движение колонны танков и БМП в их сторону. Через полчаса началась атака.

Как следует из документов, полученных газетой, и из разговоров с участниками событий, войска США оказались под шквалом огня из танковых орудий, тяжелой артиллерии и минометов. Американские спецназовцы на огонь не отвечали, пытаясь спрятаться за глиняными укреплениями. Одновременно они установили телефонный контакт с российскими военными и попытались убедить их остановить нападение. Эта попытка оказалась неудачной. Как позже докладывал конгрессу министр обороны Джим Мэтис, российские военные определенно заявили, что ни к нападению, ни к нападавшим не имеют никакого отношения. "Командование войск РФ в Сирии заверило нас, что это не их люди",— сказал господин Мэтис. После этого, по его словам, он передал приказ председателю объединенного комитета начальников штабов генералу Джозефу Данфорду-младшему уничтожить наступающих. "И они были уничтожены",— добавил он.

Была уже ночь, когда к месту битвы начали собираться американские военные самолеты. Атаки с воздуха шли волнами. БПЛА Reaper сменяли многоцелевые истребители F-22, их — F-15E. В бой, сообщает NYT, вступали бомбардировщики B-52, самолеты огневой поддержки AC-130 и ударные вертолеты AH-64 "Апач".

К часу ночи почти вся воздушная поддержка обороняющихся американцев прекратилась: у самолетов и вертолетов не было уже ни топлива, ни ракет, ни бомб. Наземные силы общей численностью 40 человек (к бойцам "Дельты" подоспели полтора десятка морских пехотинцев и "зеленых беретов") принялись отбивать продолжавшуюся атаку. В ход пошли пулеметы, гранатометы. Им удалось продержаться до тех пор, пока не подоспела новая поддержка с воздуха.

Как следует из документов, еще через час наступающие стали отходить. Американцы прекратили огонь, позволив противнику забрать тела своих погибших товарищей. По данным Пентагона, из американских военных никто не пострадал, один сириец из числа союзников США был ранен.

Данные о потерях правительственной стороны разнятся. Российская сторона поначалу подтвердила гибель четырех своих граждан, сирийская сообщила о потере ста военнослужащих своей армии. По данным документов, находящихся в распоряжении The New York Times, погибли от 200 до 300 тех, кого Пентагон называет "проправительственными силами".

Документы, впрочем, не дают ответа на вопрос, кто именно был этими "проправительственными силами". Как утверждают американцы, речь идет скорее всего о так называемой группе Вагнера, которая находится в Сирии с целью, как утверждается, "захвата нефтяных и газовых месторождений и защиты их по поручению режима Асада". Наемники получают долю от продажи нефти с месторождений, которые они возвращают под контроль режима. Сами американцы говорят о том, что координация вагнеровцев с официальными российскими военными в Сирии крайне "аморфна", хотя бойцы подразделения "получают награды в Кремле и тренируются на базах Министерства обороны России".

Вячеслав Белаш