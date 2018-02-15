Самоволка: российские наемники погибли за курдскую нефть



ISIS Hunters.

Источник: @ISIS_Hunters ISIS Hunters.Источник: @ISIS_Hunters

Американцы назвали это самообороной

Стала известна миссия, которую выполняли в Сирии убитые 7 февраля американским и курдским огнем российские наемники.

Они помогали правительственным войскам захватить нефтяные и газовые месторождения и крупнейший в стране нефте- и газоперерабатывающий завод «Коноко», находящиеся под контролем «Демократических сил Сирии» (ДСС) — союза курдских и арабских группировок под покровительством США. До начала гражданской войны завод мог перерабатывать до 13 миллионов кубических метров природного газа ежедневно. Изначально месторождение было открыто американцами, которые и построили там завод, впоследствии национализированный режимом президента Башара Асада. ДСС отчитались о захвате «Коноко» у боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство» 23 сентября 2017 года.

Российское командование, по сведениям «Коммерсанта», не давало добро на операцию

Об этом сообщил собеседник издания. Он отметил, что операция была воспринята как «опасная самодеятельность». МИД России, в свою очередь, пообещал проверить информацию о погибших и пострадавших гражданах СНГ. При этом во внешнеполитическом ведомстве отметили, что «публикации о "сотнях погибших" — классическая дезинформация, которой занимаются западные СМИ».

Газоперерабатывающий завод «Коноко» Источник: livejournal.com

Американцы назвали свои действия 7 февраля самообороной

По их словам, вражеские силы концентрировались около позиций ДСС, затем начали ничем не спровоцированный танковый и артиллерийский обстрел, а затем под прикрытием артиллерии, танков, минометов и ракетных систем залпового огня пошли в атаку. Тогда командование связалось с российской стороной, предупредило о случившемся и дало добро на ответный огонь. «На земле наводчики в составе ДСС корректировали огонь артиллерии и авиации в течение трех часов», — заявил генерал-лейтенант Джефри Хэрриган, командующий операциями ВВС США в Сирии. По его словам, США применили бомбардировщики B-52, беспилотники MQ-9, самолеты огневой поддержки AC-130, вертолеты AH-64 Apache и истребители-бомбардировщики F-15e. «Они выпустили множество высокоточных боеприпасов и совершали налеты на надвигающегося противника с целью остановить наступление. В процессе было уничтожено множество артиллерийских орудий и танков», — подытожил Хэрриган.

AC-130U. Источник: Wikimedia Commons

AC-130 после выпуска тепловых ловушек: следы после их активации образуют похожий на ангела силуэт — за это самолет получил прозвище «Ангел смерти». Самолет вооружен бомбами, ракетами и автоматической пушкой калибром 30 мм

Американские военные опубликовали видео обстрела танка Т-72 на том же месте, где ранее были убиты россияне

Инцидент произошел, предположительно, в ночь с 12 на 13 февраля. На кадрах видно уничтожение танка Т-72, а также удар по артиллерийскому орудию и находящемуся возле него расчету. Американцы объяснили свои действия самозащитой от атаки на отряды поддерживаемых США «Демократических сил Сирии», однако доподлинно неизвестно, представляли ли какую-либо угрозу уничтоженные объекты. Отмечается, что среди жертв удара могли быть российские наемники. Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов, написал о том, что орудие правительственных сил действительно имело возможность обстрелять позиции ДСС.

Опубликовано видео удара США по правительственным силам Сирии

Многие российские СМИ попытались использовать гибель россиян в своих целях

В частности, это сделала «Новая газета» — в своей колонке «Ошибка или предательство?» спецкор Ирек Муртазин призвал к легализации ЧВК на территории России как способу избежать подобных инцидентов в будущем. Автор мало того, что допустил фактические ошибки — например, написал об обстрелах россиян «артиллерийскими батареями морского базирования», которых там не было и быть не могло, так и привлек к комментированию «эксперта по деятельности ЧВК за пределами России» Яна Броницкого. И если в первом случае может быть виновато банальное незнание английского языка (автор, по-видимому, или неправильно перевел название Корпуса морской пехоты США — Marine Corps, или перевел gunship не как «летающую артбатарею поддержки», а как «артиллерийский корабль» — такая норма была допустима в начале ХХ века), то с «экспертом» ситуация еще интереснее. Выпускник одновременно и военного училища, и военной академии в других СМИ значится, например, как эксперт по информационной безопасности. «Артиллерия морского базирования» в итоге из заметки исчезла, но осталась в многочисленных перепечатках первоначальной версии. Издание znak.com, например, решило надавить на эмоции: устроило запись реакции вдовы погибшего «вагнеровца» на «последний бой» — кадры из игры AC-130 Gunship Simulator. В ноябре 2017-го российское министерство обороны выдавало эти же кадры за неопровержимое свидетельство сотрудничества США с ИГ.

Данные о погибших по-прежнему разнятся

Znak.com в своем интервью с вдовой говорит о 217 погибших. The New York Times со ссылкой на некоего работающего в Сирии бизнесмена Александра Ионова говорит о 200 убитых, большинство из которых — россияне. «Московский комсомолец» приводит число в 40 убитых (большинство — сирийцы). «Новая газета» в материале с «береговой артиллерией» рассказала о 13 погибших со ссылкой на неназванные сирийские источники, «Коммерсант» — об 11. Официальные данные Минобороны России пока прежние — из-за инцидента 7 февраля ранены 25 сирийцев. Погибших нет.

Бойцы «Демократических сил Сирии». Источник: Hussein Malla / Reuters

По сведениям незарегистрированной партии «Другая Россия», раненые россияне начали возвращаться на родину

Кирилл Аверин, один из руководителей организации, заявил: пострадавшие при атаке граждане РФ начали поступать в больницы Москвы и Петербурга. По его данным, 7 февраля в результате американского удара в Сирии погиб активист партии, москвич Кирилл Ананьев — в районе удара оказались две роты из четырех «негосударственных военизированных формирований». «Они действительно отправились к нефтяному месторождению. Бойцы были все обстрелянные, прошедшие через войны, профессионалы. Сколько людей погибло, пока трудно сказать», — сообщил лидер партии Эдуард Лимонов.

Алексей Наумов