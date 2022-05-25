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Игорь Насенков: «Технодинамика» обладает современным оборудованием для покорения Арктики

25.05.2018 Холдинг «Технодинамика» 149 0
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Русская Арктика. Архивное фото
Русская Арктика. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Вера Костамо

Холдинг «Технодинамика» (входит в Госкорпорацию Ростех) разрабатывает оборудование, которое может применяться службами МЧС и исследователями во время экспедиций в зонах арктического шельфа.


В качестве одного из таких изделий глава холдинга назвал водолазный аппарат АВМ-21 «Морж», который разрабатывается входящим в холдинг «Технодинамика» научно-производственным предприятием «Респиратор».


Погружение в холодные воды зачастую сопряжено с риском. При низких температурах выдыхаемый водолазом воздух имеет 100% влажность. Это может стать причиной обмерзания легочного аппарата и, как следствие, перекрытия подачи дыхательной смеси или переходу на постоянную подачу.


Благодаря современным техническим решениям «Морж» успешно справляется с данной проблемой. Новый легочный автомат ЛАМ-21 и редуктор ВР-172 рассчитаны на работу при температурах воды до -4 градусов по Цельсию.


Для повышения надежности «Морж» снабжен двумя дыхательными трактами, которые могут подключаться к баллонам аппарата независимо друг от друга.


Основное предназначение аппарата – проведение подводных работ в условиях низких температур. Максимальная глубина, на которую позволяет погрузиться аппарат, достигает 60 метров. По замыслу разработчиков, «Морж» может использоваться для нужд МЧС или для работы на Арктическом шельфе, в том числе для оснащения ледокольного флота и платформ. Стоит также отметить, что аппарат позволяет проводить подводные работы в условиях сильных загрязнений, в том числе при разливах нефти.


Редуктор водолазного аппарата уже использовался в арктических и антарктических экспедициях Русского географического общества. С помощью него были поставлены мировые рекорды погружения на глубину..
25.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Холдинг «Технодинамика»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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