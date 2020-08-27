Игорь Насенков: на создаваемых "Технодинамикой" парашютах ставят мировые рекорды

Генеральный директор холдинга "Технодинамика" — про основные направления развития парашютных систем в России

В конце прошлого года в России было завершено формирование парашютного кластера в рамках холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех". В рамках международного форума "Армия-2020" генеральный директор холдинга Игорь Насенков рассказал в интервью ТАСС про основные направления развития парашютных систем в России, которые уже сейчас могут обеспечить как эвакуацию с горящего высотного здания с высоты девятого этажа, так и успешный прыжок практически из стратосферы.

- Что представляет "Технодинамика" на форуме "Армия" в этом году?

- Среди новинок хочется выделить парашютную систему специального назначения "Юнкер-О" (экспортный вариант - Berkut-A). Система доказала свою надежность и эффективность в сложных погодных и климатических условиях. Конструкция предусматривает возможность крепления грузовых контейнеров и штатного вооружения.

Концерн "Техмаш", входящий в контур "Технодинамики", впервые представил 300-миллиметровый управляемый реактивный снаряд к РСЗО "Торнадо-С" и 125-миллиметровый выстрел с бронебойным подкалиберным снарядом повышенного могущества "Манго-М". Новый снаряд к РСЗО "Торнадо-С" (боевая машина модернизирована ПАО "Мотовилихинские заводы") сочетает значительную огневую мощь и высокую точность поражения. Выстрел "Манго-М" при сохранении размера боеприпаса обладает повышенной эффективностью и бронепробитием и подходит для всех автоматов заряжания танков Т-72 и Т-90. Все это открывает хорошие перспективы для продвижения "Манго-М" на зарубежные рынки.

Еще одна интересная разработка холдинга - 57-миллиметровый выстрел с осколочно-трассирующим снарядом к автоматической зенитной пушке С-60. Выстрелы позволяют поражать как воздушные цели, так и небронированную технику, живую силу противника. Кроме того, на форуме мы представляем актуальные разработки в области спецхимии. В частности, пиротехнические средства для изменения погоды, сигнальную пиротехнику для спасения на воде, комплексы самообороны.

- Запланировано ли подписание контрактов с российскими и иностранными заказчиками?

- В рамках нашей деловой программы на форуме "Армия-2020" запланировано подписание нескольких важных рамочных соглашений. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, мы планируем встречи с иностранными делегациями из дальнего и ближнего зарубежья, а также с российскими партнерами.

- В октябре 2019 года было объявлено о создании парашютного кластера. На каком сейчас этапе работы по созданию кластера? Какие компании, заводы войдут в кластер?

- Облик парашютного кластера холдинга "Технодинамика" окончательно сформировался к концу 2019 года. Он был образован на основе старейшего и единственного в Российской Федерации Научно-исследовательского института парашютостроения (АО "НИИ ПС").

Помимо НИИ ПС, разработчика и серийного изготовителя всех видов парашютных систем, в кластер вошли еще четыре предприятия. Это Солнечногорский механический завод - серийный изготовитель грузовых, людских и спасательных парашютных систем; МКПК "Универсал" - разработчик и серийный изготовитель средств десантирования грузов и техники; "Полет" - разработчик и серийный изготовитель грузовых управляемых и людских парашютных систем, а также ФГУП "НИИ АУС" - разработчик грузовых парашютных систем, серийный изготовитель людских парашютных систем.

- Какой сейчас объем выпускаемой парашютной продукции у холдинга? Какой объем продукции будет после создания кластера?

- Производственными мощностями предприятий парашютного кластера "Технодинамики" выпускается 98% всей парашютной техники и средств десантирования в Российской Федерации. На 2020 год это порядка 9 тыс. штук людских парашютов разной номенклатуры, около 1350 спасательных парашютов и 80 комплектов грузовых парашютных систем с 55 комплектами средств десантирования грузов и техники. Кроме того, произведен капитальный ремонт 42 единиц ранее поставленных в войска платформ для десантирования грузов и техники.

- В начале апреля сообщалось, что парашютные заводы "Технодинамики" на фоне пандемии COVID-19 начали пошив защитных масок и костюмов. Какие объемы по производству масок и костюмов сейчас? Планируете ли сохранять этот вид деятельности и в дальнейшем?

- Госкорпорация "Ростех" стала одним из ключевых поставщиков решений для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, и "Технодинамика" не стала исключением. Перевод части мощностей парашютных заводов на производство масок и костюмов был, конечно, вынужденной мерой, когда в стране обострилась эпидемиологическая ситуация и появился дефицит в этих защитных средствах. Продолжая выпускать продукцию военного назначения и выполнять обязательства по государственному оборонному заказу, предприятия "Технодинамики" изготовили в общей сложности 378,79 тыс. защитных масок и 95,26 тыс. одноразовых защитных костюмов. В настоящий момент в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в стране производство этих товаров приостановлено, однако возможность оперативного развертывания соответствующих производственных мощностей сохранена.

Отмечу, что защитными масками собственного производства в первые недели пандемии мы обеспечили коллективы всех предприятий холдинга.

- Недавно "Технодинамика" вывела на рынок новую парашютную систему "Шанс". Какие ведомства уже купили эти парашюты? Сколько он стоит? Он рассчитан только на один прыжок или это обычный многоразовый парашют? Когда планируете выводить его на международный рынок?

- Наша аварийно-спасательная парашютная система действительно уникальна. Она предоставляет шанс для спасения человеческих жизней при эвакуации с малых высот - от 33 м (девять этажей). Использование парашюта не требует специальной подготовки. Создавая "Шанс" для условий чрезвычайной ситуации и людей, не имеющих опыта десантирования, мы максимально упростили его схему действия. "Шанс" можно использовать только один раз. Система не предполагает многократного использования.

Испытания парашютной системы "Шанс" Источник изображения: © Пресс-служба госкорпорации "Ростех"

Ориентировочная стоимость изделия составляет около 150 тыс. рублей. Сейчас мы ведем работу по оснащению аварийно-спасательными парашютами высотных зданий, занимаемых рядом российских ведомств.

Продвижение "Шанса" осложняется тем, что в большинстве небоскребов отсутствуют организованные места хранения и площадки применения (в случае отсутствия распашных окон) парашютных систем. В России нет нормативно-правовой базы, способной обеспечить возможность применения и хранения данного вида спасательной техники еще на этапе проектирования здания. Но со своей стороны мы инициировали работу в этом направлении, написав соответствующие обращения в адрес руководства МЧС.

Что касается международного интереса к нашей продукции, то мы видим значительный экспортный потенциал "Шанса" и совместно с Ростехом активно продвигаем его на рынки иностранных государств, среди которых страны Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт), Индия, Малайзия, Индонезия, Южная Корея, Бразилия.

- Когда начнется создание парашютов, в конструкции которых будут использоваться быстросъемные замки-отцепки, а также быстроразмыкаемые карабины, которые позволят оперативно высвобождаться от парашютной системы?

- Быстросъемные карабины применены в новой подвесной системе для десантного парашюта Д-10. Полный цикл ее испытаний уже проведен. Подвесная система адаптирована под экипировку "Ратник" и может быть оперативно отрегулирована непосредственно на парашютисте.

- Входящее в "Технодинамику" АО "Полет" ранее заявляло о создании роботизированной парашютной системы для десантирования груза, которая позволяет доставлять его в заданную точку. Прошла ли эта система испытания? Когда она будет сертифицирована и начнет поступать в войска? Груз какой массы можно десантировать с помощью данной системы?

- Роботизированная парашютная система для доставки грузов по воздуху грузоподъемностью до 250 кг - это совместная разработка предприятий парашютного кластера АО "Технодинамика". Система позволит в автоматизированном режиме доставлять различные грузы в район назначения. Наши специалисты готовят рабочую конструкторскую документацию и согласовывают программы и методики испытаний с Государственным летно-испытательным центром Министерства обороны Российской Федерации. Планируемый срок окончания работ - декабрь 2021 года.

В дальнейшем мы хотим расширить линейку таких изделий, увеличив возможности их грузоподъемности. Уже сейчас проводятся исследовательские испытания автоматизированной системы, с помощью которой можно десантировать груз массой до 500 кг.

- Какие планы по развитию систем для десантирования техники? Технику какой массы собираетесь десантировать в будущем? Создаете ли системы для десантирования багги, снегоходов и квадроциклов?

- Предприятия парашютного кластера холдинга "Технодинамика" в рамках ГОЗ реализовывают две опытно-конструкторские работы - это ОКР "Горизонталь-4000" и ОКР "Парашют".

"Горизонталь-4000", как видно из названия, предполагает разработку управляемой планирующей парашютной системы для высокоточного десантирования специальных грузов полетной массой до 4 тыс. кг. Возможности унифицированной многоцелевой парашютной платформы, разрабатываемой в рамках ОКР "Парашют", еще больше. С ее помощью можно десантировать вооружение, военную специальную технику и различные грузы полетной массой до 18 т. В настоящее время обе эти системы проходят заводские испытания.

Кроме того, в рамках еще одной ОКР - "Тара" - проходят государственные испытания опытные образцы неуправляемой парашютно-грузовой системы, грузоподъемность которой составляет до 1,5 тыс. кг. Эта система может быть использована в том числе для десантирования багги, снегоходов и квадроциклов.

- Разрабатываете ли вы парашютные системы для десантирования животных (собаки, олени)?

- В "Технодинамике" разработана подвесная система для собак, которая применяется совместно с парашютными системами специального назначения. Она передана для проведения госиспытаний в Государственный летно-испытательный центр Министерства обороны Российской Федерации. Планируемый срок окончания работ - декабрь 2021 года.

- "Невидимые" парашютные системы - есть ли такие разработки у вас? За счет чего парашюты могут быть "невидимыми"?

- Действительно, существуют образцы материалов для изготовления ранцев парашютных систем, которые будут незаметными для приборов ночного видения. Такой эффект достигается благодаря нанесению специальных пропиток на этапе производства полиамидных нитей и тканей, из которых производятся ранцы парашютных систем. Влияние химического напыления (пропитки) на физические свойства основных тканей, используемых при изготовлении непосредственно куполов и строп парашютных систем, а соответственно, и возможность их применения при изготовлении материалов для куполов парашютных систем, сейчас изучается.

- Какие парашютные новинки разрабатывает холдинг?

- В соответствии с тактико-техническим заданием, выданным Министерством обороны РФ, холдинг "Технодинамика" в инициативном порядке ведет разработку десантной парашютной системы "Кадет-100". В ней применяются передовые материалы, позволяющие не только обеспечить заложенные тактико-технические характеристики, но и значительно увеличить ресурс применения по сравнению с парашютными системами прошлого поколения. Сейчас "Кадет-100" проходит заводские испытания. Планируемый срок завершения работ - декабрь 2021 года.

В активной фазе еще несколько проектов. Во-первых, стоит сказать о разработанной в этом году парашютной системе специального назначения с высоким аэродинамическим качеством крыла, позволяющей с максимальной высоты совершать парашютные прыжки и преодолевать расстояния до 60 км при попутном ветре ("Стайер"). Недавно она прошла государственные испытания.

Кроме того, в этом году мы планируем провести госиспытания еще одной нашей новинки - двухместной парашютной системы грузоподъемностью до 225 кг.

Активно ведется разработка специальной парашютной грузовой обвязки грузоподъемностью до 130 кг. Она может применяться при совершении парашютных прыжков для десантирования негабаритного вооружения и груза любого назначения, причем как на сушу, так и на воду.

Аналоги этих парашютных систем, принятых на снабжение в силовых структурах Российской Федерации, отсутствуют.

В целом холдинг активно занимается разработкой перспективных образцов парашютно-десантной техники, которые позволят значительно расширить тактико-технические возможности Воздушно-десантных войск и специальных подразделений силовых структур России. Уже сейчас на разрабатываемых "Технодинамикой" парашютных системах специального назначения ставятся рекорды. Одним из таких достижений стало успешное выполнение задачи подразделениями ВДВ по групповому парашютному прыжку на один из островов архипелага Земля Франца-Иосифа.

Десантирование проводилось с высоты 10 тыс. м при сложных метеоусловиях на неподготовленную площадку приземления. Российские десантники впервые в мировой истории совершили прыжок с нижней границы стратосферы в Арктике на технике, разработанной специалистами холдинга "Технодинамика", тем самым поставив рекорд.

- Разработан ли уже парашют для перспективного космического корабля "Орел"? На каком этапе работы?

- Опытно-конструкторская работа "Федерация" - трехкупольная парашютная система для космического корабля "Орел" - ведется в соответствии с графиком. Сейчас проходит этап автономных летных испытаний опытных образцов парашютной системы с одним куполом и соответствующим весовым макетом.

- В этом году парашютисты "Технодинамики" развернули в небе Подмосковья самое большое в мире Знамя Победы. Еще какие-то прыжки с рекордами в ближайшее время запланированы?

- Этим летом "Технодинамика" организовала серию показательных прыжков с флагами, и каждый раз мы усложняли задачу и увеличивали размеры стягов, с которыми десантировались наши парашютисты. Как вы правильно заметили, в июне мы развернули в небе копию Знамени Победы площадью 375 кв. м. Это было самое большое знамя в истории, которое когда-либо поднимали парашютисты, но не самый большой десантируемый флаг. В России был зафиксирован рекорд 800 кв. м, а в мире и того больше - почти 4,9 тыс. Размер казался фантастическим - это почти футбольное поле! Мы решили побить оба рекорда.

Сначала мы совершили прыжок с флагом ВДВ площадью 1071 кв. м, посвятив его 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск. Это достижение зафиксировано в Книге рекордов России. Затем мы пошли еще дальше, нацелившись уже на рекорд Гиннесса. И буквально на днях нам удалось превзойти действующее достижение парашютистов из ОАЭ. Накануне Дня флага РФ мы установили мировой рекорд с российским триколором, площадь которого составила почти 5 тыс. кв. м, но, к сожалению, официально его не зарегистрировали.

Все необходимые измерения флага и сам прыжок происходили с соблюдением всех правил книги "Гиннесс. Мировые рекорды" - в присутствии независимых экспертов и наблюдателей, с необходимой видеофиксацией всех наших шагов. Кроме того, на связи по Skype с нами был и представитель книги, он был свидетелем нашего прыжка. Однако на следующий день мы получили отказ от сотрудничества с нами в связи с наложенными на "Технодинамику" санкциями США. Несмотря на это, считаю, что рекорд вошел в историю, и это достижение целой команды - проделанной работой можно гордиться.

Такие показательные прыжки не просто имидж и красивая картинка. Они непросты с технической точки зрения. Во время таких прыжков свои возможности и профессионализм демонстрирует не только парашютист, но и сам парашют. Общий вес, который приходится нести системе, доходит до 200 кг. Парашют должен быть хорошо управляем даже с таким сложным аэродинамическим грузом, как флаг. Наши изделия справились с задачей на отлично.

Беседовала Милена Синева