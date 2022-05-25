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Департаменту экономического анализа и прогнозирования Минобороны России исполнилось 5 лет

25.05.2018 ЦАМТО 413 0
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Минобороны
Национальный центр управления обороной РФ.
Источник: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЦАМТО, 24 мая. Минувшая неделя для Департамента экономического анализа и прогнозирования Минобороны России была отмечена знаменательной датой: 15 мая исполнилось 5 лет со дня его создания.

При формировании Департамента в качестве его основных задач обозначались, в первую очередь, аналитическая поддержка принятия управленческих решений руководством Министерства обороны, а также организация деятельности Минобороны России в области страхования.

Со временем профессионализм сложившегося коллектива, а также постоянное совершенствование технического оснащения Департамента позволили расширить круг вопросов, решение которых входит в компетенцию Департамента. В число таких вопросов вошли координации деятельности органов военного управления в части формирования и реализации федеральных целевых программ, а также программы "Эффективная армия", издание ежегодного статистического сборника Министерства обороны Российской Федерации, разработка новых подходов к формированию базовых показателей расходов Минобороны России и многие другие задачи.

Департамент ведет мониторинг процессов, проходящих как в России, так и за рубежом, расширяя базу данных, на основе которых осуществляется подготовка аналитических материалов. Такие материалы в современных условиях напряженной экономической и геополитической обстановки необходимы для принятия руководством Министерства обороны управленческих решений по различным направлениям деятельности Минобороны России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.
24.05.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

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