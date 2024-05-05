Казахстанский "Барыс 6х6" получил российский боевой модуль от БТР-82А
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Бронетранспортер "Барыс 6х6".
Источник: rg.ru
На международной выставке KADEX-2018 впервые представят бронетранспортер "Барыс 6х6" с новым вооружением. Эта бронемашина получила боевой модуль со стабилизированными в двух плоскостях 30-мм автоматической пушкой 2А72 и 7,62-мм пулеметом ПКТМ.
Казахстанский "Барыс 6х6" с боевым модулем от БТР-82А. Фото: Rashad Suleymanovs / https://t.co/Qn8AGAx1f3. pic.twitter.com/rBSY3OxBtg— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 23 мая 2018 г.
Таким образом была достигнута унификация с БТР-82А российского производства, которые имеются в вооруженных силах Казахстана.
"Барыс 6х6" является вариантом южноафриканского бронетранспортера "Mbombe" с усиленной противоминной защитой. Его конструкция позволяет устанавливать различные варианты вооружения, в том числе противотанковые комплексы и 120-мм минометы.
Вес бронемашины достигает 22 500 кг. Двигатель мощностью 450 л.с. позволяет развивать максимальную скорость до 110 км/ ч. Запас хода - 1000 км. Вместимость - 11 человек.
Также казахстанские оборонщики представили на выставке БТР "Барыс" с колесной формулой 8х8 и бронеавтомобили "Арлан" и "Алан" с колесной формулой 4х4.
АО "Рособоронэкспорт" демонстрирует на KADEX-2018 бронетранспортер для морской пехоты БТ-3Ф, броневик "Тигр-М", боевую машину поддержки танков БМПТ "Терминатор", автомобили Урал-4320 и Урал-432009.
Также будут экспонироваться различные образцы оружия и боевой техники для флота, военно-воздушных сил и средства ПВО.
Казахстанский "Барыс 6х6" с боевым модулем от БТР-82А. Фото: Казахстан Парамаунт Инжиниринг. pic.twitter.com/4XDaP6oBHa— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 23 мая 2018 г.
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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23.05.2018
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