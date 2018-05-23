F-35 впервые в бою



Прибывший на израильскую авиабазу Неватим второй построенный для ВВС Израиля истребитель Lockheed Martin F-35I Lightning II (израильское обозначение Adir) (серийный номер AS-2, израильский бортовой номер "902"), 12.12.2016.

Источник: МО Израиля Прибывший на израильскую авиабазу Неватим второй построенный для ВВС Израиля истребитель Lockheed Martin F-35I Lightning II (израильское обозначение Adir) (серийный номер AS-2, израильский бортовой номер "902"), 12.12.2016.Источник: МО Израиля

F-35 компании Lockheed Martin впервые использовался в боевых действиях.

Израильские силы обороны объявили через Twitter, что истребители F-35 в модификации, созданной для Израиля и получившей имя «Adir», использовались при выполнении оперативных задач.

«Самолеты Адир уже эксплуатируются и применяются для решения оперативных задач», - процитированы в Twitter слова главы израильского ВВС генерал-майора Амикама Норкина. «Мы первые в мире, применившие F-35 для решения текущих боевых задач».

В частности, израильские ВВС использовали F-35 в двух недавних ударах в Сирии, передает слова Норкина новостной канал Haaretz.

Использование F-35 в бою является наиболее важной вехой для самолетов, находящихся в разработке с начала 1990-х годов. Программа была омрачена не только перерасходом средств и задержками по срокам, но и постоянными нападками со стороны критиков, ставивших под сомнение заявленные боевые возможности самолета.

Боевое крещение может быть предвестником будущей покупки единого ударного истребителя. Израиль уже получил 50 самолетов F-35 Adir по контракту. Однако, в прошлом году его парламент призвал министерство обороны провести анализ альтернатив, прежде чем увеличивать заказ ещё на 25-50 самолетов для IAF [1].

Решение Израиля использовать свои Adir или «Mighty One» в Сирии могло возникнуть после уничтожения в феврале F-16 ВВС Израиля и вопросов ряда экспертов к IAF – почему ВВС использовали стелс истребитель против мощной сирийской системы ПВО.

Текущее заявление Израиля стало следующим этапом применения самолета, после размещения Корпусом морской пехоты США истребителя с вертикальным взлетом-посадкой F-35B на авиационной базе морской пехоты Iwakuni в Японии в прошлом году. Это стало первым постоянным местом базирования истребителя F-35 США за рубежом.

Военно-воздушные силы США планируют и дальше расширять географию базирования истребителей. Уже к 2020 году планируется разместить F-35A в Европе. Эти самолеты будут базироваться в Королевской военно-воздушной базе Lakenheath в Великобритании.

Автор: Дэвид Б. Лартер и Валери Инсинна

Перевод: ВПК.name

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